Чому Туреччина "залицяється до талібів" - Le Monde

53 хвилин(и) тому

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Перехід Афганістану під контроль Талібану збурив емоції в Туреччині.

Багато турецьких газет цього тижня опублікували на перших шпальтах статті про ризик великої міграції з Афганістану.

"Кабул впав, і міграція афганців до нашої країни може зрости", - попередила 16 серпня газета Sozcu.

"Велика стурбованість на [турецькому] кордоні", - написало інше видання Cumhuriyet.

Але прихід до влади Талібану несе не лише потенційні проблеми для Анкари, але й нові можливості.

Про те, як керівництво Туреччини "залицяється до талібів", пише французька Le Monde.

Авторка статті, кореспондентка у Стамбулі Марі Жего, нагадує, що нині 500 турецьких військових охороняють аеропорт Кабула в рамках місії НАТО. Виводити їх звідти Анкара не поспішає.

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Ще до буремних подій останніх днів Туреччина вела переговори з Вашингтоном та тоді ще президентом Афганістану про те, щоб залишити в Кабулі турецький контингент і після виведення іноземних військ звідти.

Але після захоплення Кабула талібами Анкара втратила співрозмовників на цих переговорах: США йдуть, а президент Гані втік, пише Жего.

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"Швидко пристосувавшись до ситуації, турецька влада тепер пропонує свої послуги новій владі в Кабулі. Для президента Реджепа Таїпа Ердогана збереження присутності Туреччини в аеропорту є пріоритетом. Розуміючи, що таліби прагнуть міжнародної легітимності, тиждень тому він заявив про готовність прийняти "людину", яка їх очолює", - зауважує авторка.

Вона додає, що Анкара задіяла "весь арсенал дипломатичних засобів", аби переконати Талібан.

"Посольство Туреччини в Катарі постійно контактує з представниками руху, а минулого тижня міністр оборони Хулусі Акар відвідав Ісламабад, щоб закликати союзний Пакистан переконати талібів прийняти турецьку присутність", - підкреслює Марі Жего.

Однак ані запрошення до розмови з боку Ердогана, ані його пропозиції щодо технічної співпраці та співробітництва у сфері безпеки, схоже, поки що не вплинули на рішення ісламістів, які наполягають на тому, що всі іноземні сили мають залишити Афганістан відповідно до угоди, підписаної в Досі в лютому минулого року, пише Жего.

Вона припускає, що на додачу до 500 турецьких військових Анкара зацікавлена у тому, щоб відправити до Афганістану близько тисячі сирійських найманців.

Цю тактику вже нібито відпрацювали у Лівії й Нагірному Карабасі, пише Жего.

Розмірковуючи про мотиви турецького керівництва, кореспондентка Monde пише, що воно "хоче передусім знайти спільну мову з талібами в надії зупинити потік афганських біженців до кордону з Іраном".

Оскільки через Іран мігранти можуть дістатися Туреччини, Анкара вже відрядила до своїх східних кордонів три тисячі силовиків.

"Уздовж частини кордону також будується бетонна стіна. Після завершення вона має сягнути 295 кілометрів і мати приблизно 100 оглядових веж, рови з обох боків, колючий дріт та камери нічного бачення", - пише авторка.

Вона нагадує, що тема мігрантів є особливо чутливою в Туреччині з огляду на те, що країна вже прийняла 3,6 мільйона людей із Сирії, а також 170 тисяч афганців.

Можливості Туреччини приймати нових біженців вичерпані, констатує Жего.