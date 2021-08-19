Чи зможуть Байден заблокувати мільярд доларів для Лукашенка

12 хвилин(и) тому

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Режим Олександра Лукашенка не повинен отримати гроші від МВФ, заявило в редакційній колонці американське видання Washington Post. Видання вважає, що адміністрація Джо Байдена повинна мобілізувати своїх партнерів та решту членів МВФ, щоб Білорусі не надали ці кошти.

23 серпня МВФ розподілить спеціальні права запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму $650 млрд. Це найбільша сума в історії МВФ, яка є кроком для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі.

Гроші отримають усі країни, які співпрацюють з МВФ. Важливо розуміти, що ці гроші нададуть незалежно від рівня співпраці і того, чи країна виконувала вимоги до отримання чергових траншів.

Повертати ці кошти не потрібно.

До прикладу, Україна повинна отримати $2,7 млрд і при цьому не виконала усі вимоги для наступного траншу. Питання якого будуть залагоджувати тільки у вересні.

Водночас деякі країни - Венесуела, М'янма - не можуть розраховувати на СПЗ, адже багато урядів не визнають їхню владу.

Білорусь попри невизнання Лукашенка президентом більшістю західних країн і жорсткі санкції ЄС та США, може розраховувати на ці гроші. Бо більшість країн усе ж визнають офіційну владу країни.

Мінськ претендує на близько $1 млрд. Однак "якщо надати їх зараз, це послабить вплив санкцій", - йдеться в матеріалі Washington Post. Ця сума матиме для Білорусі значну вагу, адже в країни лише близько $7,4 млрд міжнародних резервних активів, з яких в іноземній валюті - $3 млрд.

Олександр Лукашенко зараз просить Росію про все нові кредити, щоб закрити свої бюджетні проблеми.

Автори пишуть, що США, Велика Британія, Канада та ЄС цілком правильно запровадили санкції проти Білорусі й режиму Лукашенка, зокрема підприємств нафтопереробної й калійної індустрій.

"Тож безглуздо, що тепер Білорусь має отримати близько $1 млрд резервних активів з Міжнародного валютного фонду", пише Washington Post.

"Президент Байден і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон особисто зустрілися з пані Тихановською, продемонструвавши підтримку. Проте варто зробити більше", - вважає американське видання. Воно називає Лукашенка "нелегітимним деспотом, за усунення якого від влади проголосував народ".

"Пан Лукашенко десятиліттями балансував між Сходом і Заходом, щоб залишитися у владі. Нещодавно, після введення санкцій США та Великої Британії, він насміхався: "Можете вдавитися своїми санкціями". Єдина [правильна] відповідь - тиснути надалі. Усі, хто хоче, щоб у Білорусі запанувала демократія, повинні зупинити хибну виплату - і швидко", - підсумували у The Washington Post.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС