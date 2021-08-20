Зеленський - про Путіна: він "ірраціональний" і "надто емоційно реагує на Україну"

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Володимир Зеленський невдоволений позицією західних партнерів щодо членства України в НАТО, пише The Washington Post, цитуючи інтерв'ю українського президента напередодні його візиту до Вашингтону.

"Невизначеність щодо вступу України до НАТО "сигналізує іншим країнам, що вам тут не раді, у той час, як просто за рогом Росія посилює свій вплив", - цитує видання Зеленського.

У розмові з представниками п'ятьох ЗМІ Зеленський наголосив, що членство у НАТО дасть Україні захист від наступу з боку Росії, бо між членами альянсу існує домовленість, згідно з якою у разі нападу на одну з країн-учасниць блоку, інші долучаться до колективної відповіді.

Відповідаючи на запитання журналістів про майбутнє членство України в альянсі у червні, президент США Джо Байден сказав, що Київ має спершу подолати корупцію та зробити відповідні кроки для того, щоб відповідати всім критеріям членства.

"Звинувачувати Україну в корупції дуже популярно, і справа не в тому, що я почав так думати тільки після того, як став президентом. Мене це завжди ображало, тому що знаєте що - немає такої країни, в якій би не було корупції", - сказав український президент.

Чи будуть гарантії?

Коментуючи угоду між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" та безпекових гарантій Україні, Зеленський висловив сумнів щодо того, що їх дотримуватимуться.

У відповідь на запитання, чи вважає він цю угоду "зрадою", український президент посміхнувся та знизав плечима, пише The Washington Post.

"Звісно, я не радий цій угоді, якщо її так можна назвати, а також її формату", - сказав він.

Автор фото, BUNDESREGIERUNG.DE Підпис до фото, Ангела Меркель їде до Зеленського

Попри те, що будівництво газогону планують завершити наступного понеділка, ЗМІ повідомляють, що перед зустріччю з Байденом, що запланована на 31 серпня, український президент ще раз звернеться до нього з проханням втрутитися.

Під час інтерв'ю Зеленський неодноразово висловлював занепокоєння з приводу питань безпеки для України, які постануть, щойно "Північний потік-2" запустять.

Йдеться про те, що Москва може почати діяти більш агресивно щодо Києва, оскільки Україна втратить статус транзитної країни для російського газу.

"Ірраціональний" Путін

Щодо ставлення до російського президента Володимира Путіна, Зеленський назвав його "ірраціональним" та "іноді надзвичайно емоційним" політиком.

"Коли йдеться про Україну, він реагує надто емоційно", - заявив український президент.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС.