Як Афганістан зіпсував Зеленському День незалежності - Guardian

37 хвилин(и) тому

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Можна зрозуміти, чому президент Володимир Зеленський вказував на погану вдачу на тлі святкування тридцятої річниці незалежності України, пише The Guardian.

На військовий парад до Києва приїхала значна кількість високопоставлених осіб і керівників держав.

"Однак протягом тижня, коли він (Зеленський - ред.) сподівався зосередити уми західних союзників на російських атаках і непримиренності, їхня увага зосереджена на Афганістані", - зазначають автори.

Вони констатують, що Україна намагається залишатися на дипломатичному радарі. Щоби привернути увагу до проблем незаконної анексії Криму Україна провела саміт ініціативи "Кримська платформа".

На ньому президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв, що ЄС і надалі протидіятиме будь-яким порушенням міжнародного права.

"Та насправді російська анексія є завершеним фактом, скасування якого зараз ніхто не очікує", - пише The Guardian, вказуючи, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель не з'явились на захід.

Конфлікт на Донбасі також "у глухому куті", зазначає видання. Те, що Путін навесні надіслав до українського кордону багато військ, розцінили як випробування Байдена.

Наступного тижня Зеленський має зустрітися з Байденом у Вашингтоні й напередодні цієї зустрічі висловив розчарування через нерішучість західних союзників у питанні вступу України в НАТО.

Меркель же, яка зустрілась із Зеленським у Києві в неділю, визнала, що перемовини в Нормандському форматі не просуваються через відмову Путіна визнавати причетність Росії до конфлікту.

"Зрозуміло, чому на тлі умовлять із заходу та брязкання зброєю зі сходу Україна різко виступила проти газопроводу "Північний потік-2", - пишуть автори, зазначаючи, що через нього Україна може втратити мільярди доларів транзитних зборів, а Москва, ймовірно, зможе загрожувати Києву ще більше.

У виданні нагадують, що Байден, який спершу виступав проти газопроводу, минулого місяця змінив позицію та підписав угоду з Ангелою Меркель.

"Тож Україна має обґрунтовані причини критикувати рівень підтримки, яку отримує від своїх могутніх союзників на заході. Катастрофа з виходом з Афганістану - і подальша слабкість ЄС як геополітичної сили - поглибить відчуття незахищеності. Минулого місяця Путін опублікував есе на 5000 слів "Про історичну єдність росіян та українців". Від Заходу потрібна суттєвіша реакція на постійні виверти та ігри розуму від Путіна, ніж суперечливі сигнали", - підсумовує The Guardian.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС.