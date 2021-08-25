Паралімпіада. Україна здобула перші медалі

6 хвилин(и) тому

Автор фото, paralympic.org.ua Підпис до фото, Українські Паралімпійці у Токіо

Україна здобула перші медалі на Паралімпіаді-2020: срібло здобув плавець Антон Коль та фехтувальник Артем Манько, бронзу виграла фехтувальниця Євгенія Бреус.

Першу срібну медаль на Паралімпіаді-2020 здобув плавець Антон Коль.

"Я дуже завдячую своїй державі. Багато було зроблено, щоб пройти цей нелегкий шлях. Перемогу я присвячую своєму синові і своїй дружині", - сказав Коль на церемонії нагородження.

Це другий виступ 31-річного спортсмена на Іграх. У 2016-му він здобув дві бронзові нагороди на Іграх у Ріо-де-Жанейро.

Коль змагався від України у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату. Крім медалей на Паралімпіадах він здобув нагороди на рівні чемпіонатів світу та Європи.

Коль розпочав заплив третім, проте згодом наростив швидкість і на фініші українець був близьким до золота, проте програв ізраїльтянину Шалабі менше 0.3 секунди, пише "Суспільне".

Друге "срібло" для України на Іграх у Токіо виборов фехтувальник Артем Манько, він змагався у фехтуванні на візках.

Манько був другим представником України, що боровся за медалі у фехтуванні на шаблях серед чоловіків. Першим був Андрій Демчук - чинний олімпійський чемпіон, який у двобої за "бронзу" програв китайцеві Тянь Цзяньцзюаню.

У фіналі Артем Манько програв китайцю Лі Хао - 15:12 на користь Хао.

38-річна фехтувальниця Євгенія Бреус здобула "бронзу" у фехтуванні на візках. Це її друга бронзова нагорода на Паралімпіадах.

Євгенія змагається на шаблі, у класифікації А.