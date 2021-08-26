Як мер столиці воює з президентом за майбутні вибори у Франції. Через парк і наркоманію

13 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Парки і сквери в Парижі - не завжди про красу

Один сквер, сотні наркозалежних, тисячі невдоволених місцевих і влада, яка не може з цим упоратись.

Приблизно така картина вимальовується на півночі Парижа, де сквер Еоль став епіцентром запеклих суперечок і, як підозрюють деякі парижани, політичних ігор.

Про це пише газета Figaro.

Від середини травня декілька сотень курців креку щовечора збиралися у сквері неподалік станції метро "Сталінград".

Те, що місцеві були змушені бачити на власні очі, вони називають не інакше як "ганьбою".

Тож люди організували асоціацію "Відродження саду Еоль" і вимагали створення спеціального центру, де наркозалежні були б під спеціалізованим наглядом і не становили небезпеки для громади.

Півтора місяці потому, наприкінці червня, до скверу навідалася мер Парижа Анн Ідальго із заступниками і журналістами.

Вона заявила, що відтепер доступ до цієї зеленої зони закритий для курців креку.

На вході з'явилися поліцейські, але проблема не зникла.

"Наркозалежні не пішли аж надто далеко - вони зупинилися біля воріт скверу. З іншого боку воріт створили імпровізований табір, де з кожним днем їх стає все більше", - пише Figaro.

Газета цитує представника місцевих жителів Фредеріка Франселя, який жаліється, що "раніше вони були в різних точках парку, а нині згрупувалися перед двома входами".

Інший місцевий мешканець Матьє Мансіні обурений тим, що на прилеглих вулицях, де розмістилися курці креку, купи сміття.

Він називає рішення влади толерувати їхню присутність біля метро "Сталінград" ганебним і скаржиться, що це "сигнал усій Європі, аби наркомани збиралися тут".

Мансіні додає, що одного разу навіть зустрів наркозалежного із собакою, який прибув із Німеччини і питав у нього, "де тут крек".

Інші місцеві розповідали, що не можуть спокійно пройти до магазину, бо їх хапають за руки, ображають і вимагають гроші на дозу.

Автор фото, liberation.fr Підпис до фото, "Тріщина в Парижі" - так обігрують французькі журналісти назву наркотика крек

Тим часом представники влади "перекладають відповідальність один на одного", пише Figaro.

Після червневої операції з очищення парку від наркозалежних очільниця міста закликала центральну владу взятися за лікування і догляд за наркозалежними.

У розмові з журналістами Анн Ідальго тоді визнала, що просто витурити їх із скверу не означає розв'язати проблему раз і назавжди.

На своє звернення до центральної влади вона отримала письмову відповідь від префекта поліції Дідьє Лальмана, який сказав, що рішення мера про виселення наркозалежних зі скверу не погодили з усіма державними органами.

Оскільки заздалегідь не вирішили, куди спрямувати наркозалежних, рішення місцевої влади лише погіршило ситуацію, наголосив Лальман.

Figaro констатує, що поки чиновники вирішують, хто саме, де і коли має збудувати центр для наркозалежних, мешканці запасаються терпінням і обходять сквер стороною.

На думку парижанина П'єра Лісьї, "місцеві опинилися в епіцентрі політичної битви між Анн Ідальго, яку очікують побачити серед кандидатів у президенти (Навесні 2022 року - Ред.), і префектом, а отже - і урядом та Еммануелем Макроном за його спиною".

У червні інша французька газета Liberation писала, що своїм рішенням закрити наркозалежним доступ до скверу Анн Ідальго вставляє палицю в колеса уряду - або, як кажуть французи, "кладе камінчик у взуття держави".

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC.