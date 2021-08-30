"Українські солдати були для нас ангелами". Як Україна допомогла Канаді евакуювати афганців

58 хвилин(и) тому

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Українські солдати провели "сміливу операцію", евакуювавши з Афганістану двох перекладачів та їхні родини, розповідає у своєму матеріалі канадське видання The Globe and Mail.

Один із перекладачів працював на це ЗМІ. Інший - на військових Канади.

Вранці 27 серпня Україна евакуювала загалом 360 своїх та іноземних громадян. Серед них були й пов'язані з Канадою перекладачі та їхні сім'ї - всього 19 людей.

Рятувальна операція, яку координували українські військові, "може відкрити дорогу до Канади іншим афганцям, які тікають від талібів", зазначає видання. Вона відбулася вже після останнього канадського евакуаційного рейсу.

Канада погодилася й надалі приймати біженців, але якщо вони зможуть самостійно виїхати з Афганістану до третіх країн. The Globe повідомляє, що влада Канади запитувала український уряд, чи готовий він перевезти біженців з Канади до Києва, де вони будуть чекати переселення.

Спецоперація пішки

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Після теракту в Кабулі, який забрав життя щонайменше 170 афганців та 13 американських солдатів, США заявили, що до аеропорту більше не пускатимуть афганців, а дозволять перебувати там лише іноземним громадянам.

"Попри це обмеження, а також попри зростання ризиків для сил коаліції напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські військові пішки вийшли в Кабул, щоб супроводжувати два мікроавтобуси з пов'язаними з Канадою перекладачами та їхніми сім'ями", - йдеться в матеріалі репортера Марка Маккіннона.

Українські військові оточили автобуси та супроводжували їх до аеродрому щонайменше 600 метрів.

"Транспорт потрапив до аеропорту, бо вийшли українці. Ми просто надіслали їм номерні знаки наших транспортних засобів… і вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас", - розповів 49-річний Мохаммед, батько п'яти дітей, який десять років співпрацював з The Globe.

Двічі перед тим канадські військові та один раз Державний департамент США не змогли евакуювати цю групу, розповідає видання. Афганці мали дістатися до воріт аеропорту, що "виявилося неможливим на тлі хаосу" біля летовища.

"Українська операція була успішною там, де інші провалилися, бо українські військові спецпризначенці пішки вийшли до міста для проведення рятувальної операції", - пише The Globe.

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І це вразило евакуйованих афганців.

"Усі були здивовані. Протягом місяця я добивався, щоб нас хтось забрав. Ми просили американців, канадців, катарців, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти", - сказав 33-річний Джавед Хакмаль, батько чотирьох дітей, який два роки працював із канадським спецпідрозділом у Кандагарі.

"Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця", - цитує його The Globe.

Групу з 19 людей посадили на український військових літак, який перебував у Кабулі в межах місії НАТО. В пакистанському Ісламабаді вони пересіли на чартерний рейс до Києва.

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Віддяка за допомогу на Донбасі?

Колишній посол Канади в Києві Роман Ващук у коментарі The Globe висловив думку, що Україна погодилася на рятувальну місію значною мірою через підтримку, яку отримала від Канади під час війни на Донбасі.

Від початку конфлікту Канада надала Україні близько 700 мільйонів доларів фінансової допомоги, а з 2015 року 200 канадських військовослужбовців на ротаційній основі готують українських військових.

"Дякую Збройним Силам України за цю доблесну, сміливу та співчутливу місію. Друзі та союзники", - написала у Twitter Мелані Лейк, командирка оперативної групи Операції UNIFIER, яку Збройні Сили Канади проводять в Україні.

"Канада додатково попросила нашої подальшої підтримки, і ми будемо раді допомогти", - сказав The Globe міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що ця операція демонструє, що Україну слід прийняти до НАТО: "У цих жахливих обставинах наші військові офіцери продемонстрували хоробрість, високий клас та зразковий професіоналізм".

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС