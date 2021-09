"Магія нікуди не зникла": ЗМІ про перші за 40 років пісні Abba

Автор фото, ABBA

Легендарний гурт Abba оголосив про возз'єднання і випуск нового альбому, чим викликав хвилю емоцій серед своїх прихильників.

Перший реліз шведського квартету за 40 років, альбом Voyage, вийде у листопаді, а у травні наступного року група запланувала масштабну серію концертів у Лондоні.

Щоправда, глядачі побачать на сцені не самих виконавців, а їхніх "цифрових аватарів", розробляти яких допомагали фахівці зі студії творця "Зоряних війн" Джорджа Лукаса.

Перші дві пісні з нової платівки Abba вже презентувала. Утім, думки музичних критиків щодо них розділилися.

Abba, пік популярності якої припав на 1970-ті роки, вважається однією з найуспішніших груп 20 століття. Збірка найкращих хітів гурту Abba Gold, що вийшла у 1992 році, вже понад 1000 тижнів перебуває у британських музичних чартах.

"Наче були у короткій відпустці"

"Все сталося так, наче час зупинився і ми лише були у короткій відпустці. Дуже радісний досвід!" - так група описує свої враження від нової спільної творчості, пише британська Guardian.

Газета нагадує, що про можливість нових пісень група говорила ще у 2014 році. Проте вірогідність нових концертів музиканти тоді відкидали і запевняли, що немає таких грошей, щоб вони погодилися виходити на сцену.

На думку The Times, хоча Abba розпалася у 1982 році, група "наче завжди була поряд", настільки якісною і витривалою є її музика.

"Музиканти Abba кажуть, що повернулася лише тому, що такий крок здається їм правильним. Зрештою, гроші їм непотрібні", - наголошує видання.

"Золотий стандарт" Abba

Британська Independent називає нові пісні, "I Still Have Faith In You" та "Don't Shut Me Down", "золотим стандартом" Abba.

"Минуло 40 років, але вони наче завжди були з нами", - пише газета.

На думку видання, ці пісні свідчать, що хоча час минає, Abba "ніколи не виходить з моди".

The Times, яка дала новим трекам чотири зірки з п'яти, також схвально відгукується про нові творіння гурту.

"Магія нікуди не зникла", - пише газета, наголошуючи, що "I Still Have Faith In You" є продовженням головної традиції групи - поєднувати "магію та меланхолію".

Автор фото, ABBA

"Нам треба дочекатися листопада, щоб почути весь альбом, але дві пісні, що були випущені під час оголошення реюніону, свідчать, що Abba залишилася вірною власному стилю, а не намагалася крокувати в ногу з часом. І це полегшення", - пояснює The Times.

Але критика нових пісень також присутня на шпальтах британських газет.

Зокрема, Daily Telegraph називає трек "I Still Have Faith In You" "холостим пострілом" і попереджає, що, аби виправдати сподівання прихильників, інші пісні у новому альбомі мають бути сильнішими.

"Пісня зроблена якісно та професійно, однак звучить так, наче залишок мюзиклу з Вес-Енд у виконанні група шведських пенсіонерів", - вважає газета.

Другу пісню "Don't Shut Me Down" видання називає "трохи більш перспективною" і припускає успіх реюніону.

"Бенні та Бйорн - надзвичайно талановиті люди, і дехто забуває, що у доробку Abba поряд з класичними хітами було чимало невдалих пісень (хто згадає такі треки, як "Tropical Loveland" чи "Rock'n'Roll Band?")", - констатує Daily Telegraph.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC