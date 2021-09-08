Трамп знову зібрався у президенти, Меланія - проти

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Дональд Трамп планує брати участь у виборах 2024 року і має шанс знову стати господарем Білого дому. Але його дружина Меланія не має жодного бажання виконувати обов'язки першої леді, повідомляє британська Guardian.

"Меланія Трамп не хоче, щоб Дональд балотувався у 2024 році, але це не зупинить його", - пише газета.

Guardian пригадує, що ще в квітні в інтерв'ю телеканалу Fox Дональд Трамп підтвердив, що "100% думає про те, щоб знову взяти участь у перегонах". У травні він заявив у притаманній йому манері , що "люди будуть дуже і дуже щасливі, коли я зроблю певне оголошення".

І от минулого тижня конгресмен Джим Джордан сказав, що Трамп готовий оголосити про намір поборотися за Білий дім "після всього цього божевілля в Афганістані".

Guardian зазначає, що хоча багато хто "закотить очі" у відповідь на плани Трампа, опитування показують, що його перемога "не є неможливою".

"Він, безумовно, може виграти номінацію республіканців: опитування, проведене в лютому, показало, що 54% виборців Республіканської партії підтримають Трампа на виборах президента 2024 року", - зазначає газета.

Його колишній віцепрезидент Майк Пенс має шанси стати "фаворитом №2", він набрав 12% голосів.

А якби вибори відбувалися зараз, то, згідно з опитуванням, Трамп би переміг Байдена, адже його рейтинги знижуються на тлі ситуації в Афганістані, спричиненої виведенням американських військ.

А що ж Меланія?

Попри оптимістичні показники опитувань, дружина Трампа не має жодного бажання знову жити у Білому Домі.

"Меланія Трамп - жінка послідовна. Вона не проявляла жодного інтересу до того, щоб бути першою леді у 2016 році, і, схоже, у неї немає бажання стати нею знову", - пише Guardian.

За словами неназваних джерел, які нещодавно розповідали CNN про плани Меланії, "у неї немає бажання колись повертатися до Білого дому". За інформацією джерел, вона вже навіть повідомила чоловіку, що не буде супроводжувати його під час передвиборчої кампанії.

CNN повідомляє, що партнерка "одного з дорослих синів Трампа", ймовірно, виконуватиме цю роль.

Газета натякає, що є ще донька Трампа Іванка, яка не цуралася політики і прагнула бути, якщо не "поперед батька", то поруч з ним, де тільки можливо, через що Меланії довелося свого часу розпочати і успішно провести операцію "Блокування Іванки".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС