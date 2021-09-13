Паломники-хасиди повертаються з України з підробленими тестами на ковід - NYT

56 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Ізраїль підозрює паломників-хасидів, які повернулися з України, в підробці результатів тестів на коронавірус, пише The New York Times.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки паломників прибули до країни інфікованими, хоча мали негативні результати тестів.

Згодом офіс прем'єр-міністра Нафталі Беннета заявив, що за "умисне розповсюдження хвороби" проти правопорушників вживатимуть суворих заходів.

Коронавірус підтвердили в принаймні 1,5 тис. людей із 17 тис. паломників, які повернулися в Ізраїль з Умані в четвер і п'ятницю.

У неділю 12 вересня чиновники повідомили, що щонайменше 154 ізраїльтян, яких підозрюють у використанні фальшивих документів, викликала на допит ізраїльська поліція. Це зробили через нову директиву уряду.

Їх можуть звинуватити в шахрайстві, підробці документів і розповсюдженні хвороби за обтяжливих обставин, повідомило Міністерство громадської безпеки. За ці злочини порушникам може загрожувати до п'яти років позбавлення волі, зазначає The New York Times.

Нещодавно кількість випадків коронавірусу в Ізраїлі досягла найбільшого показника за весь час пандемії, але за останні десять днів суттєво впала - як вважають посадовці, через введення бустерних доз приблизно третині населення. Та кількість смертей все одно становить 42% від рекордного показника, який був наприкінці січня.

Ізраїльська служба швидкої допомоги у співпраці з Червоним Хрестом, розгорнула в Україні два пункти тестування паломників: один біля могили цадика в Умані, інший - в аеропорту в Києві. Щоб сісти на рейс додому, паломникам потрібен був негативний результат тестування.

Представник МОЗ Ізраїлю Шарон Алрой-Пріс каже, що деякі з тих, у кого підтвердили інфікування, "ховали" результати й натомість отримували підроблені негативні. Деякі скасовували прямі рейси до Ізраїлю, розуміючи, що медики передали їхні імена авіаперевізникам, і летіли до країни з пересадками.

Та ізраїльським прикордонникам були відомі імена всіх тих, хто отримав позитивні результати тестів у двох пунктах в Україні. До того ж країна не покладається на тести, проведені за кордоном, і будь-хто, хто приземляється в Ізраїлі, проходить тестування перед тим, як вийти з аеропорту.

Автор фото, UNIAN

Ізраїльське видання Haaretz цитує анонімного паломника, який каже, що отримати підроблені результати було легко, і він знає кількох людей, які отримали документи, створені за допомогою програми для смартфонів.

"Це набагато простіше. Це безглуздо: чому платити гроші, а потім потрапити в Ізраїль і знову проходити тест?" - запитав він. Утім додав: думає, що "більшість" паломників пройшли справжнє тестування.

Haaretz вказує, що показник Covid-19 серед ізраїльтян, які поверталися з Умані на вихідних, удвічі вищий, ніж загалом серед населення країни - і це підтверджує попередження посадовців МОЗ, що паломництво на Рош-га-Шана мало серйозні епідемічні ризики.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС