Прощальний тур Меркель: підбадьорила Балкани, а з Дудою не зустрілась

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Omar Marques

Під час прощального турне Балканами Ангела Меркель заявила, що Північна Македонія та Албанія готові до переговорів щодо членства в ЄС і "підбадьорила" інші країни регіону щодо реформ для приєднання до Євросоюзу.

Як відомо, очільниця Німеччини планує піти з посади канцлера після загальних виборів, призначених на 26 вересня.

Наразі вона відвідує країни із прощальними візитами.

Однак, виявляється, що їй не всюди раді - у Польщі Меркель так і не вдалося зустрітися із президентом Анджеєм Дудою.

Балканський оптимізм

Під час туру Балканами, що закінчився зустрічами в столиці Албанії Тирані напередодні, Меркель високо оцінила реформу правосуддя в цій країні, відзначила прогрес Північної Македонії й закликала Сербію до більшої роботи щодо верховенства права, повідомляє регіональний аналітичний вебсайт Balkan Insight.

Саме в Тирані Меркель зробила сенсаційну заяву: "Північна Македонія та Албанія виконали умови для початку переговорів про членство [в ЄС]". Вона зазначила, що дата початку перемовин про вступ поки що не узгоджена, оскільки Болгарія наклала вето на процес через суперечку щодо спільної історії з Північною Македонією.

"Я хотіла б привітати Албанію через її зусилля в останні роки щодо перебудови її системи правосуддя", - цитує Меркель Balkan Insight.

У Тирані Меркель також зустрілася з керівниками урядів Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії та Косово, аби заохотити їх щодо посилення регіональної співпраці між шістьма країнами Західних Балкан та обговорити їхні подальші кроки на шляху європейській інтеграції.

Заохочення Сербії

На шляху до Тирани Меркель відвідала Белград, де зустрілася із президентом Олександром Вучичем. Вона скористалася нагодою, щоб закликати його піти далі у здійсненні реформ, які можуть привести Сербію до членства в ЄС.

"Вучич не дає неправдивих обіцянок, а намагається виконати [їх], і тому я дякую йому за співпрацю і заохочую його йти далі до верховенства права та плюралістичного суспільства", - заявила канцлер Німеччини.

Польське прощальне "Ні"

Під час прощального візиту до Варшави пані Меркель так і не отримала нагоди поділитися своїми думками щодо політичних процесів у Польщі із президентом країни.

За повідомленням британського видання Express, президент Анджей Дуда начебто "відмовився зустрітися з пані Меркель".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ангела Меркель зустрілася із президентом Сербії Олександром Вучичем

І хоча офіс пана Дуди пояснив, що він був того дня з візитом у місті Катовіце, польські ЗМІ пишуть, що відмова від зустрічі із німецькою лідеркою спричинена її начебто "неприязним ставленням" до консервативного уряду Польщі.

Є й ті, хто вважають, що Дуда вдався до такого кроку на знак протесту проти російсько-німецького газогону "Північний потік-2", будівництво якого Росія таки завершила за підтримки Німеччини і попри протести кількох Європейських країн, включно з Україною.

Як і Україна, Польща і країни Балтії запекло критикували "Північний потік -2", наголошуючи, що проєкт становить загрозу економічній безпеці Європи і лише посилить енергетичну залежність континенту від Росії.

Express нагадує, "Північний потік-2" майже завершений, і Росія вже подала Німеччині документи на сертифікацію газогону, щоб розпочати подачу природного газу в Європу.