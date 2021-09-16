Як Росія мобілізує Донбас голосувати за пропутінську партію

22 хвилин(и) тому

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Вперше на виборах до Держдуми Росії, що відбудуться 17-19 вересня, голосуватимуть жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами.

Голоси понад 600 тисяч людей, які отримали паспорти РФ з 2019 року, можуть допомогти владній партії "Єдина Росія" перемогти на цих виборах, так пише Reuters.

"Я точно голосуватиму, і тільки за "Єдину Росію", бо думаю, що з ними ми приєднаємося до Російської Федерації, - каже 39-річна Олена з Харцизька. Видання поговорило з нею на організованому в Донецьку партійному заході. - Наші діти будуть навчатися за російською програмою, наші зарплати відповідатимуть російським стандартам, фактично ми житимемо в Росії".

Попри падіння підтримки, яке показують результати опитувань, на території Росії пропутінська партія, як очікують, переможе. А на Донбасі завдяки переважній підтримці вона може отримати додаткові голоси, пише Reuters.

"Очевидно, що рейтинг "Єдиної Росії" там значно вищий, а протестного голосування значно менше, ніж у середньому в Росії", - вважає політолог та колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов.

Видання також цитує секретаря РНБО України Олексія Данілова, який каже, що в регіоні повним ходом відбувається русифікація, а світ "не реагує".

Директор київського Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Росія голосуванням жителів Донбасу намагається не лише отримати голоси для "Єдиної Росії", а й легітимізувати владу невизнаних республік.

"Росія, я б сказав так, з великим цинізмом використовує той факт, що більшості людей, які живуть там, нікуди звернутися по допомогу, ні на кого покластися, і часто російський паспорт був єдиним виходом із безнадійної ситуації, в якій опинилися люди на окупованих територіях", - каже він.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС