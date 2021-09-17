Moderna в Україні закінчилася, але щепитися нею вдруге встигли не всі. Що робити?

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Кілька мільйонів доз завезеної в Україну американської вакцини Moderna практично скінчилися, підтвердили ВВС News Україна джерела у МОЗ.

Це підтверджують і люди, в яких вже не виходить записатися на щеплення саме цією вакциною.

Скоріше за все, пояснюють у МОЗ, ідеться про нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення - тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло.

Тому лишилося багато людей, які ще не встигли зробити друге щеплення "Модерною". Що їм робити?

Один із варіантів - настійливо шукати залишки Moderna у пунктах щеплення, які, імовірно, ще є.

Інший - зробити другу дозу вакциною Pfizer.

У МОЗ з цього приводу оприлюднили спеціальне пояснення: комбінувати щеплення Moderna і Pfizer можна, і це безпечно.

Інтервал між першою і другою дозами має становити ті ж 28 днів.

І Moderna, і Pfizer є мРНК-вакцинами.

Комбінування саме таких вакцин міністерство охорони здоров'я схвалило ще у липні.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - заявили 17 вересня у МОЗ.

Втім, ковід-сертифікат після щеплення двома різними дозами отримати поки що не можна буде, бо нормативно МОЗ це питання не врегулював. Але, як пояснили BBC News Україна у Мінцифри, над цим працюють.

У деяких країнах вже давно практикують змішування доз вакцин від різних виробників.

Ба більше - експерти вважають, що змішувати різні вакцини може бути ефективним.

Британські науковці, наприклад, з'ясували, що у дорослих, які змішали вакцини AstraZeneca і Pfizer, більше шансів мати м'якші побічні ефекти або ж "побічка" буде середньої тяжкості.