Європа налякана захмарними цінами на газ. Як до цього причетна Росія

28 хвилин(и) тому

Автор фото, British Gas

Безпрецедентно високі ціни на газ в Європі викликали серйозні побоювання напередодні зими, пише західна преса.

Газети пишуть, що здорожчання може завдати серйозного удару як по промисловості, так і по населенню, зокрема, якщо зима виявиться холодною.

На тлі потенційної кризи деякі оглядачі поглядають на Росію, особливо після нещодавньої заяви речника Кремля Дмитра Пескова про те, що якнайшвидший запуск "Північного потоку-2" допоможе "збалансувати" ціни.

Ця заява наштовхнула окремих експертів на думку, що Москва вбачає у високих цінах шанс "натиснути" на Захід, щоб пришвидшити початок роботи газогону, який ціла низка європейських країн, зокрема і Україна, вважають загрозою енергетичній безпеці.

Все через "Північний потік-2"?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Будівництво газогону дном Балтійського моря практично завершене

Коментуючи заяву Пескова, британська Daily Telegraph наголошує, що попри оголошене завершення будівництва "Північного потоку-2", Росія поки що не може почати комерційні поставки.

Спочатку проєкт мають схвалити німецькі та європейські регулятори, а це може тривати аж до наступної весни.

Але високі ціни, - які зросли у чотири рази від початку року, - можуть стати для Росії хорошим шансом пришвидшити процес, цитує газета аналітиків.

"Хоча Росія виконує контрактні зобов'язання перед Заходом, вона не поспішає заробити на попиті та відправити додаткові обсяги газу європейським клієнтам", - каже газеті Марія Шагіна з Центру Східноєвропейських досліджень.

"З настільки незвичним попитом на газ і наближенням зими Росія відчуватиме, що може трішки диктувати правила Німеччині. Таке трапляється нечасто", - додає вона.

Газета Financial Times каже, що слова Пескова про те, що запуск "Північного потоку-2" допоможе запобігти дефіциту газу в Європі цієї зими, викликають підозри, що Росія "використовує поставки як важіль впливу, щоб домогтися запуску суперечливого проєкту".

За словами видання, Україна вже звинуватила Росію у спробах "шантажувати" Європу через стримування продажів газу на спотовому ринку. Побоювання лунають і з боку США, де посадовці кажуть, що "йдеться про людські життя", особливо у випадку холодної зими.

"Газпром" навмисно обмежує поставки газу, зокрема і через Україну", - цитує Financial Times керівника "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

За словами видання, цього року "Газпром" планує поставити транзитом через Україну 40 мільярдів кубометрів газу, тобто на 25 мільярдів менше, ніж торік.

"Коментарі Кремля тільки посилять думку, що поставки навмисно обмежують, за чим може стояти стратегія пришвидшити запуск газогону", - цитує газета Тома Марзека-Мансера з консалтингової компанії ICIS.

Чому газ дорожчає?

Але чому ціни на газ настільки піднялися?

Як пояснює Financial Times в іншій статті, все почалося з довгої минулої зими, через яку в сховищах залишилося менше газу, ніж зазвичай.

Темпи наповнення сховищ влітку були не такими високими, як хотілося трейдерам, додає газета.

"Росія відправляє менше газу в Європу, і навколо причин точаться активні дебати. Наприклад, про те, що Росії потрібно заповнити власні сховища. Але також є підозри, що вона намагається змусити європейські уряди, в тому числі німецький, схвалити початок роботи "Північного потоку-2", - наголошує видання.

Ще однією причиною є вивід з експлуатації вугільних підприємств, через що європейці не можуть тимчасово перейти на інший вид палива на тлі зростання цін, зазначає Financial Times.

На думку газети, підвищення цін ще може зупинитися, зокрема у випадку теплої зими. Натомість затримки в запуску "Північного потоку-2" можуть ускладнити ситуацію.

В Європі вже відчувають перші наслідки високих цін.

Як наголошує британська The Times, у Великій Британії через тарифи тимчасово закрилися два заводи, що вироблять добриво. Власники підприємств поки що не знають, коли виробництво відновиться.

Ці два заводи виробляють понад 1,5 мільйона тонн добрива на рік, що становить 40% від потреб Великої Британії, а також постачають хімікати для промисловості, пише The Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.