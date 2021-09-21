Падіння китайського гіганта Evergrande. Чи загрожує світу велика економічна криза

17 хвилин(и) тому

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Світові ЗМІ аналізують наслідки для світової економіки через можливий дефолт великого китайського забудовника Evergrande.

Інвестори стурбовані через боргові проблеми китайського забудовника China Evergrande Group у 305 мільярдів доларів, продаж акцій якого вже вдарив по світових фінансових ринках.

Проблеми китайського гіганта

Проблеми компанії, другого за розміром забудовника Китаю, тривають уже декілька місяців. 20 вересня її акції впали на понад 10%, бо китайські регулятори попередили, що боргові зобов'язання Evergrande на 305 мільярдів доларів можуть призвести до масштабних втрат у фінансовій системі Китаю.

Раніше вони впали на 19% - до найнижчого рівня з травня 2010 року, зазначає Reuters.

Відтак долар зміцнився, а світові біржі впали. Різко знизилися й фондові індекси у США. Наприклад, S&P 500 - на майже 2%.

Вже в четвер, 23 вересня, Evergrande має сплатити 83,5 мільйона доларів відсотків за облігаціями до березня 2022 року. Ще один платіж на $47,5 млн має відбутися 29 вересня.

Якщо Evergrande не зможе погасити відсотки протягом 30 днів із запланованих дат виплат за обома облігаціями, то настане дефолт.

Рейтингове агентство S&P 20 вересня попередило, що на Evergrande може чекати дефолт, якщо компанія не отримає підтримку влади Китаю.

"За будь-якого сценарію дефолту Evergrande, який балансує між безладним крахом, керованим колапсом і менш імовірною перспективою порятунку з боку Пекіна, буде необхідно реструктурувати облігації, але аналітики очікують низького коефіцієнта повернення для інвесторів", - пише Reuters.

Наразі ж Evergrande намагається врятувати бізнес, повертаючи інвестиції, зокрема, нерухомістю.

Агентство зазначає, що проблеми Evergrande вплинули загалом на сектор нерухомості: акції невеликого китайського забудовника Sinic Holdings, які продають на Гонконзькій біржі, впали на 87%, що призвело до зниження ринкової вартості на 1,5 мільярда доларів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Недобудови Evergrande в китайському місті Лоян

Чи буде світова криза

Утім, як пише Reuters, поки що багато американських інвесторів вважають малоймовірним, що проблеми Evergrande можуть спричинити системну кризу, подібну до падіння інвестиційного банку Lehman Brothers у 2008 році.

Так само вважають і стратеги фінансових гігантів Barclays, Citigroup та UBS, повідомляє Fortune.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протест людей, які довірили Evergrande свої гроші. Шеньчжень, 16 вересня

У Barclays кажуть, що ситуація на ринках зараз не схожа на часи краху Lehman Brothers. Аналітики пишуть, що повторення могло б статися за умови різкого посилення кредитної кризи поза сектором нерухомості та великих політичних помилок.

У Citigroup очікують, що політики втрутяться, щоб допомогти розв'язати боргову кризу, але зазначають, що деякі китайські банки можуть постраждати. А UBS вважає, що показники неповернення боргів досить низькі, якщо порівняти з розмірами економіки Китаю.

Як повідомляє Reuters, у інвестбанку RBC Capital Markets думають, що Пекін все ж буде діяти.

"В останні роки Пекін продемонстрував, що він повністю здатний і готовий втрутитися, щоб зупинити поширення фінансової кризи, за якої великі фінансові/корпоративні установи зазнають краху", - пише інвестстратег Елвін Тен.

Автор фото, Reuters

Колумніст Financial Times Роберт Армстронг вважає, що Evergrande, мабуть, не виконає платежі за боргами цього тижня і "в нинішньому вигляді може не прожити довго".

Водночас він вважає, що хоч сектор нерухомості Китаю може постраждати, його фінансова система буде в порядку.

"Основною причиною, чому так мало людей думають, що Evergrande спричинить системні зміни, є те, що вони вважають, що китайський уряд може розв'язати боргові проблеми більшою чи меншою мірою за своїм бажанням. Комуністична партія може наказати державним комерційним банкам повернути борг, реструктурувати його, пробачити чи що завгодно", - пише він у FT.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС.