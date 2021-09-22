Росію просять дати більше газу Європі на зиму. Москва відмовляється і диктує умови

53 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін та голова "Газпрому" Олексій Міллєр

Міжнародна Енергетична Агенція (IEA) закликала Росію постачати більше газу до Європи з огляду на наближення зими.

Світовий регулятор з енергетики вирішив втрутитися у процес на європейському континенті на тлі рекордних цін на блакитне паливо.

Але Росія відповіла "ні", повідомляє поважна британська газета Guardian.

IEA виступило із заявою, оскільки запідозрило Росію, "країну, багату на газ", в тому, що та свідомо обмежує об'єми постачання газу в Європу. А це й стало одним з чинників "зростання ринкових цін до рекордних рівнів", зазначає видання.

"IEA вважає, що Росія може зробити більше, аби покращити доступ Європи до газу і забезпечити заповнення сховищ до належного рівня під час підготовки до майбутнього зимового опалювального сезону", - цитує Guardian заяву агенції.

"Такий крок надав би можливість Росії довести її статус надійного постачальника газу на європейський ринок", - наголосили в IEA.

Автор фото, Sean Gallup Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Герхард Шрьодер та голова Газпрому Олексій Міллєр на підписанні угоди про старт Північного потоку у 2005 році. Нині ексканцлер очолює комітет акціонерів Nord Stream AG, Міллєр і надалі очолює Газпром, Путін - і надалі президент РФ

Агенція визнає, що Росія "виконує свої довгострокові контракти з європейськими партнерами, але її експорт до Європи скоротився до рівня 2019".

Політики в ЄС звинувачують Кремль у навмисному скороченні поставок газу, адже Росія очікує на схвалення регуляторним органом контроверсійного проєкту газопроводу "Північний потік -2", який має подвоїти можливості Росії експортувати газ до Німеччини в обхід України.

Росія не використовує ті потужності трубопроводів для експорту палива до Європи, що існують на сьогодні.

Водночас чиновники в Росії та керівники газової компанії "Газпром" заявляють, що можуть збільшити продажі газу до Європи лише після сертифікації спірного газогону.

Близько 40 політиків ЄС вже звернулися до Європейської Комісії з проханням оцінити роль "Газпрому" у зростанні європейських цін на газ до рекордних рівнів, пише Guardian.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У липні 2021 канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Джо Байден домовилися, що Вашингтон не застосовуватиме санкції проти Північного потоку-2. Після виборів у вересні 2021 пані Меркель залишить посаду канцлера

Газета цитує Фатіха Біроля, виконавчого директора IEA, який зазначив:

"Сьогоднішня ситуація нагадує урядам час, коли ми прагнемо прискорити перехід на чисту енергію, про важливість гарантованих та доступних поставок енергії, особливо, коли йдеться про найбільш вразливі прошарки нашого суспільства".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.