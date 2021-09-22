Росію просять дати більше газу Європі на зиму. Москва відмовляється і диктує умови
Міжнародна Енергетична Агенція (IEA) закликала Росію постачати більше газу до Європи з огляду на наближення зими.
Світовий регулятор з енергетики вирішив втрутитися у процес на європейському континенті на тлі рекордних цін на блакитне паливо.
Але Росія відповіла "ні", повідомляє поважна британська газета Guardian.
IEA виступило із заявою, оскільки запідозрило Росію, "країну, багату на газ", в тому, що та свідомо обмежує об'єми постачання газу в Європу. А це й стало одним з чинників "зростання ринкових цін до рекордних рівнів", зазначає видання.
"IEA вважає, що Росія може зробити більше, аби покращити доступ Європи до газу і забезпечити заповнення сховищ до належного рівня під час підготовки до майбутнього зимового опалювального сезону", - цитує Guardian заяву агенції.
"Такий крок надав би можливість Росії довести її статус надійного постачальника газу на європейський ринок", - наголосили в IEA.
Агенція визнає, що Росія "виконує свої довгострокові контракти з європейськими партнерами, але її експорт до Європи скоротився до рівня 2019".
Політики в ЄС звинувачують Кремль у навмисному скороченні поставок газу, адже Росія очікує на схвалення регуляторним органом контроверсійного проєкту газопроводу "Північний потік -2", який має подвоїти можливості Росії експортувати газ до Німеччини в обхід України.
Росія не використовує ті потужності трубопроводів для експорту палива до Європи, що існують на сьогодні.
Водночас чиновники в Росії та керівники газової компанії "Газпром" заявляють, що можуть збільшити продажі газу до Європи лише після сертифікації спірного газогону.
Близько 40 політиків ЄС вже звернулися до Європейської Комісії з проханням оцінити роль "Газпрому" у зростанні європейських цін на газ до рекордних рівнів, пише Guardian.
Газета цитує Фатіха Біроля, виконавчого директора IEA, який зазначив:
"Сьогоднішня ситуація нагадує урядам час, коли ми прагнемо прискорити перехід на чисту енергію, про важливість гарантованих та доступних поставок енергії, особливо, коли йдеться про найбільш вразливі прошарки нашого суспільства".
Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.
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