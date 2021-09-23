Що буде з Європою без Меркель: Німеччина йде на вибори

24 хвилин(и) тому

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У неділю, 26 вересня, в Німеччині відбудуться загальні парламентські вибори.

Голосування в цій європейській країні, яку вважають локомотивом розвитку ЄС, дасть початок новій ері на континенті: епосі без Ангели Меркель.

Що чекає на Європу?

Чи зможуть європейські країни впоратися зі своїми численними викликами після відходу Меркель від керівництва партією і країною?

Британська газета Guardian намагається знайти відповіді на ці питання у своїй редакційній статті "Погляд на Європу після Меркель: проблеми врегульовані, але не вирішені".

"Німецька канцлерка була якорем стабільності в бурхливі часи. Її відхід викликає серйозні питання про майбутнє", - пише видання.

І додає, що "проста зміна керівництва в одній країні стане шоком для всього континенту".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німеччина при Меркель була справжнім "локомотивом ЄС", зокрема і під час непростих стосунків з адміністрацією Трампа

Guardian нагадує, що саме Меркель була ініціатором і провідником політики "Європи миру і процвітання без кордонів", хоча "менші члени континенту іноді сприймали це як інтеграцію на умовах Берліна", особливо коли йшлося про бюджетні питання.

Газета наголошує, що для Меркель та Німеччини європейська солідарність була головною цінністю, але "відраза до державного боргу" і вимога жити своїм коштом й обмежувати необгрунтовані витрати часто викликали "дискомфорт" у стосунках між членами ЄС.

І все ж за 16 років при владі поки ще очільниці Німеччини не вдалося запобігти таким тривожним явищам, як "поширення неліберального націоналізму", що стало проблемою для колишніх комуністичних країн, таких як Угорщина та Польща, а також "ксенофобської риторики у майже всіх європейських демократіях".

Guardian пише, що Меркель залишає керівні посади у час, коли Євросоюз зіткнувся із дуже серйозними проблемами в секторі безпеки.

Британська газета вважає, що недавній конфлікт між Францією з одного боку та США, Великою Британією і Австралією з іншого (через укладання останніми пакту про безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні) є лише верхівкою айсбергу.

Чи зможуть країни континенту знаходити спільну мову у питаннях безпеки з урахуванням особистих інтересів і викликів безпеки для всього Євросоюзу?

"Це одне з багатьох складних питань, яких пані Меркель уникала під час свого тривалого перебування в центрі європейської дипломатії", - вважає Guardian і пригадує, що вона спромоглася зберегти єдиний фронт Європи на тлі міграційної кризи 2015 року, брекзиту та президентства Трампа.

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, У серпні Ангела Меркель побувала в Україні з прощальним візитом на посаді канцлерки

Меркель була одним зі стовпів підтримки України у боротьбі з Росією з 2014 року в рамках "нормандського формату", хоча й допустила завершення "Північного потоку-2", але про цю її роль британські журналісти Guardian вже не згадують.

Газета робить висновок, що "епоха Меркель стала тріумфом нейтралізації криз, але не їхнього повного вирішення".

Але з огляду на масштаб викликів, які лягли на плечі Ангели Маркель як керівника найпотужнішої країни ЄС, навіть відкладення їхнього вирішення "також є досягненням", наголошує Guardian.

"Але це суперечлива спадщина, яка залишає її наступнику багато проблем та екзистенційних питань про майбутнє Європи без відповіді", - підсумовує британська газета.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.