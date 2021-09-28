Енергетичний колапс? Ціна газу досягла тисячі доларів, нафта пробила $80

20 хвилин(и) тому

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Ціна на газ в Європі вранці 28 вересня побила історичний рекорд, уперше перетнувши позначку $1000.

Ціна жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures досягла 85,24 євро за МВт-год., або ж $1030 за тисячу кубометрів. А напередодні ціна на листопадовий ф'ючерс на азійський індекс зрідженого природного газу JKM Platts зросла до $1042.

Попередній рекорд цін на газ ($969) був у березні 2018 року - тобто на той момент опалювальний сезон уже завершувався, а зараз лише починається.

Головними причинами здорожчання газу є збільшення попиту у Європі на фоні відновлення економіки після пандемії, а також відсутність збільшення обсягів поставок, зокрема і з Росії.

Багато галузей економіки країн Європи, які критично залежні від газу, на межі зупинки.

Водночас ціни на нафту марки Brent у вівторок вперше за три роки перевищили $80 за барель. У цьому році ціни зросли на 55% і, як пише Financial Times, найімовірніше зростатимуть і надалі.

Причинами є ознаки глобальної кризи енергоносіїв, перспектива масового дефіциту палива в Європі, конкуренція між Європою та Китаєм на енергоринках і намагання Китаю скоротити викиди важкої промисловості, через що підприємства для отримання електроенергії переходять на нафту.

Китай намагається зменшити викиди, готуючись до Олімпійських ігор, які в лютому мають відбутися в Пекіні. Це призвело до масових перебоїв в енергопостачанні, які зупинили роботу заводів і залишили без світла багато будинків на півночі країни.

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"Китайські виробники електроенергії намагаються впоратися з різким падінням виробництва, що призвело до зростання цін на теплове вугілля в країні на 96% у цьому році. Ціни на нафту в Китаї також зростають: ф'ючерси на нафту в Шанхаї зросли на 27% порівняно з мінімумом, який був у кінці серпня, що змусило Пекін цього місяця оголосити свій перший в історії публічний аукціон державних запасів нафти для вітчизняних нафтопереробників", - пише FT.

Водночас у Британії криза постачання пального - частково через брак водіїв вантажівок.

"Ми спостерігаємо не лише за Британією та Європою, а й потенційною глобальною енергетичною кризою, яка може настати взимку", - сказав виданню Роберт Ренні, керівник ринкової стратегії у Westpac.

За його словами, на тлі скасування країнами обмежень на подорожі та зростання попиту на енергоносії дефіцит нафти можливий у всьому світі, а запаси у США напередодні періоду пікового споживання будуть значно меншими за середні.

За прогнозом Goldman Sachs, до кінця року Brent подорожчає до $90 за барель.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС.