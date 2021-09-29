"Боротися треба проти режиму Лукашенка, а не мігрантів" - білоруський опозиціонер

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мігранти буквально фізично "затиснуті" на кордонах Білорусі із державами-членами ЄС - Польщею та Литвою

Євросоюз повинен вживати жорсткіших кроків проти режиму Лукашенка в Білорусі, а не проти мігрантів, яких він використовує як знаряддя тиску на демократичну спільноту Європи.

Таку думку висловив Франак В'ячорка, білоруський опозиційний діяч і радник колишньої кандидатки в президенти на виборах 2020 року Світлани Тихановської, в інтерв'ю одній з провідних видань Польщі, Gazeta Wyborcza.

"Задля власного спокою"

"Я із занепокоєнням спостерігаю, як польські політики починають задумуватися, чи не варто було б домовитися з Мінськом. Цього робити не можна в жодному разі! Потрібно ввести додаткові санкції проти Лукашенка та його режиму, а не сідати з ним за стіл переговорів", - переконаний політик, який, як і Тихановська, і сотні інших критиків білоруської влади, змушений був залишити країну через переслідування і репресії.

На питання, чого хоче досягти Лукашенко, шантажуючи Європу і сусідні країни натовпами мігрантів, пан В'ячорка відповів, що офіційний Мінськ "не знає, що робити" у ситуації, що вже склалася.

"Цим він купує собі час. Влада використовує той факт, що Європа, схоже, забула, що в цій ситуації винен саме Лукашенко, а не мігранти, і що треба боротися проти нього, а не біженців. Він перевіряє, скільки ще може тиснути", - каже він.

І додає, що тієї реакції Європи, що вже є, недостатньо.

"Для Лукашенка, радянської людини, ЄС і Захід слабкі і не можуть вдаватися до рішучих кроків. Він використовує ставлення Європи до мігрантів, аби створити ситуацію, в якій ЄС піде на поступки задля власного спокою", - пояснює пан В'ячорка.

Що далі?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рано чи пізно міграційна криза вирішиться, а нові паркани на короні з Білоруссю - залишаться

На питання Gazeta Wyborcza щодо подальшого можливого розвитку ситуації, політик зазначив, що "настане момент, коли тисячі мігрантів опиняться на білоруському кордоні з ЄС і там вони помруть".

"Лукашенко сподівається, що в якийсь момент Захід визнає його владу і закриватиме очі на політв'язнів, поки він прийматиме мігрантів. А він тим часом ще більше використовуватиме діяльність ЄС у своїх пропагандистських цілях", - каже пан В'ячорка.

Він також наголосив, що політика побудови нових парканів і стін на кордоні з Білоруссю є "дуже небезпечною": "Таких кордонів ніколи не було. Рано чи пізно, міграційна криза буде вирішена за допомогою послідовних санкційних пакетів, але стіни, що відокремлюють білорусів від Європи, залишаться".

ЄС робить достатньо?

Франак В'ячорка вважає, що ситуація в Білорусі стала тестом для Євросоюзу, який постав перед вибором, "що є більш важливим: геополітика чи права людини".

"ЄС діє повільно. Зрозуміло, що для прийняття чергового пакету санкцій необхідна згода 27 держав, що є його членами. Не всі вони підтримують такий підхід швидко і рішуче. Я не буду називати конкретні країни, але просто хочу наголосити, що ми знаємо, що є люди, які, попри масштаб терору та порушень прав людини, спілкуються сьогодні з Лукашенком і затягують деякі судові процеси, щоб "купити" для нього час", - пояснив він своє бачення ситуації.

Білоруський опозиціонер наголосив, що Лукашенко без будь-яких застережень "скористався болючим для Польщі моментом", розуміючи, наскільки важливим і неоднозначним є позиція польської влади щодо міграційної політики ЄС.

Саме тому В'ячорка ще раз звернувся до польських політиків із закликом запроваджувати "більше санкцій, вводити нові обмеження, щоб максимально ізолювати" Лукашенка.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.