Як засуджені можуть врятувати економіку Британії

7 хвилин(и) тому

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Порожні полиці супермаркетів, черги на заправках і обіцянки влади не допустити хаотичного Різдва. Британія постала перед кризою, яку можуть розв'язати лише десятки тисяч далекобійників на дорогах.

А поки уряд вмовляє їх узятися до роботи, є пропозиція тимчасово скористатися послугами колишніх засуджених.

Чому так сталося і що робить уряд - в огляді іноземної преси.

Нестандартні рішення

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Криза, через яку на заправках вишикувалися черги з автомобілів, змусила британський уряд шукати нестандартні рішення, пише онлайн-газета Independent.

На тлі нестачі водіїв бензовозів віцепрем'єр-міністр Домінік Рааб запропонував скористатись послугами людей, які засуджені до виправних робіт, аби ті сіли за кермо і розвозили пальне.

"Раніше ми пропонували в'язням і порушникам закону працювати на добровільних засадах, не отримуючи грошей. Що як через нестачу водіїв ми запропонуємо їм працювати за гроші у тих сферах, де це допоможе економіці і суспільству?" - цитує віцепрем'єра видання.

Дочекатися Різдва

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Нестача пального на заправках не на жарт схвилювала британську владу. Як пише Guardian, опозиція звинуватила Бориса Джонсона в "зануренні країни у хаос", а той виправдовується словами про те, що ситуація вже покращується і не варто запасатися пальним на випадок дефіциту.

"Що ми збираємося робити, то це переконатись у тому, що у нас іде підготовка до того, щоб без проблем дочекатися Різдва і післяріздвяного періоду, і йдеться не лише про поставки пального на заправки, але й усіх елементів нашого ланцюжка поставок", - цитує видання Джонсона.

Таким чином Джонсон підтвердив, що уряд схвильований через потенційний дефіцит не лише пального, але й інших товарів, відзначає газета.

Британська асоціація ритейлерів нещодавно заявила, що бачить ознаки того, що основна криза вже позаду. А організація, яка представляє близько 5 500 заправок, повідомила, що тоді як минулого тижня від 50 до 90% заправок заявляли про проблеми з поставками, то нині їх уже 37%.

Замало і запізно

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Десятки тисяч водіїв з ЄС залишили Британію

Американська New York Times тим часом розмірковує про причини кризи у Британії.

Газета пише, що британці згадали, наскільки далекобійники важливі для економіки і стабільності у державі.

"Зниження заробітної плати, погані умови на дорогах та нові правила імміграції після брекзиту призвели до критичного дефіциту водіїв", - констатує видання.

Багато водіїв не поспішають повертатися за кермо попри заклики влади забезпечити нормальні умови роботи, пише газета.

Уряд надіслав листи близько мільйону людей, які мають ліцензію на кермування вантажівками, закликаючи їх узятися до роботи. Але поки що проблему не вирішено, оскільки економіка й досі потребує близько 100 тисяч водіїв.

"Десятки тисяч водіїв з Європейського Союзу залишили країну - переважно тому, що брекзит чітко дав зрозуміти, що вони не потрібні Британії. А майбутні водії не могли протягом більш ніж року складати кваліфікаційні тести через пандемію. Крім того, в цій індустрії протягом тривалого часу домінують чоловіки, і мало було зроблено для того, щоб серед них з'явилися жінки", - пише New York Times.

Коротко ситуацію описав 50-річний далекобійник Роберт Бут з Дувра на півдні Англії: "Люди не думають про водіїв вантажівок, аж поки все не піде шкереберть".

Саме так можна описати нинішню ситуацію у Британії, де люди стоять у чергах на заправках, а служби таксі й приватні медичні заклади з автопарком тимчасово обмежують свою роботу.

"Тепер далекобійників чують і залюбки беруть на роботу. Дійшло до того, що прем'єр-міністр Борис Джонсон переглянув свої імміграційні правила після брекзиту, схваливши видачу п'яти тисяч тимчасових віз для іноземних водіїв до кінця року", - відзначає New York Times. І додає: представники індустрії попереджають, що зроблено "замало і запізно".

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC