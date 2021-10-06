У Молдові арештували генпрокурора. Чому ЗМІ кажуть, що це беззаконня

27 хвилин(и) тому

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Затримання генерального прокурора Молдови Александру Стояногло співробітниками тамтешньої Служби безпеки стало гучним скандалом у країні.

ЗМІ, що підтримують курс нової влади на викорінення корупції, схвалюють цей крок.

Втім, є й багато тих, хто критикує, як взяли під варту очільника прокуратури.

Що сталося

Стояногло затримали ввечері 5 жовтня. Силовики звинувачують його у "зловживанні посадою, перебільшенні повноважень, корупції і наданні неправдивих свідчень".

Аби вдатися до такого кроку, вони отримали дозвіл від Вищої ради прокурорів на відкриття кримінального провадження щодо генпрокурора.

Водночас міністр юстиції Серджіу Литвиненко повідомив, що, згідно із законодавством, Стояногло відсторонений від виконання обов'язків і що невдовзі призначать виконувача обов'язки генпрокурора.

Реакція самого затриманого була короткою. "Це помста президента країни", - цитує його телеканал TV8.

Проєвропейська президентка Молдови Мая Санду, яка обіцяла боротися з корупцією як головною перешкодою на шляху демократичного розвитку країни під час виборів 2020 року, й справді піддавала Стояногло жорсткій критиці.

Зокрема, вона ставила в провину генпрокурору відсутність результатів у розслідуванні гучних корупційних справ, як от крадіжка мільярда доларів, астрономічної для Молдови суми, з трьох банків, або фактичну приватизацію міжнародного аеропорту Кишинів, чи оборудки у схемах постачання газу з Росії і електроенергії з України.

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Партія Санду PAS, яка прийшла до влади в Молдові в липні цього року, закликала Стояногло піти з посади і ухвалити закон, за яким його можна було звільнити через "незадовільне виконання обов'язків".

Але Стояногло, підтримуваний наразі опозиційною проросійською Партією соціалістів, відкидав такий крок.

"Є питання"

Проєвропейський сайт Deschide розглядає затримання Стояногло як початок боротьби з корупцією, що було однією з головних обіцянок нової влади.

Видання високо оцінило операцію як дуже добре організовану та похвалило "чудову співпрацю" між Службою інформації та безпеки, поліцією та Вищою радою прокурорів.

Втім, Deschide зазначив, що деякі юристи ставлять під сумнів законність дій правоохоронців, "враховуючи швидкість, з якою прокурора затримали, лише через кілька годин після відкриття кримінального провадження" проти нього.

Тим часом політичні оглядачі наголошують, що звинувачень, висунутих Олександру Стояногло, "більш ніж достатньо для затримання".

Вебсайт Nokta процитував слова колишнього прокурора південної автономії Молдови, Гагаузії, звідки Стояногло родом, Георгія Ленчу, який пояснив, що згідно із законом, підозрюваного можна затримати, "якщо він ховається, спійманий під час скоєння злочину або знищення доказів".

"У цьому випадку нічого такого не було", - підкреслив він.

Підсумовуючи реакцію громадянського суспільства, правозахисників та юристів, вебсайт NewsMaker зауважив, що "багато з них засуджують те, що сталося, описуючи це як беззаконня".

Юрист Вадим Вієру зазначив, що досить часто Стояногло виступав і робив заяви як політик, а не генеральний прокурор, і деякі його твердження, особливо ті, що спрямовані проти послів Заходу, в західних послів, давали підстави для жорсткої критики.

"Але те, що сталося сьогодні, показує, що дехто погано знає Кримінально-процесуальний кодекс та норми Європейського суду з прав людини", - цитує його NewsMaker.

"Правосуддя виглядає не так", - підсумувала адвокат Ніколета Хріпліва-Камінскі.

Мая Санду звернулася до правоохоронців із закликом "дотримуватися норм законодавства" у розслідуванні справи Стояногло.

Вона наголосила, що народ Молдови хоче боротьби з корупцією і притягнення до відповідальності тих, хто в ній замішані, але вимагає, аби це робилося у законний спосіб.

Заклики до протестів

Голова проросійської опозиційної Партії соціалістів Ігор Додон, з ким пов'язують Стояногло, розкритикував дії його політичних опонентів як "фатальну політичну помилку" і "узурпацію влади під прикриттям демократії".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ігор Додон назвав затримання генпрокурора "узурпацією влади"

Єдина щоденна газета країни "Комсомольськая правда в Молдове", що підтримує соціалістів, назвала затримання Стояногло ознакою "диктатури".

"Те, що вчора здавалося поганою фантазією, тепер стало реальністю. І це, друзі мої, не боротьба з корупцією, а диктатура", - вважає газета.

Новинний портал Unimedia, також пов'язаний із соціалістами, опублікував заяву проросійського опозиційного блоку BECS, утвореного соціалістами та Комуністичною партією, у якому вони закликали людей взяти участь у мітингу на підтримку Стояногло наступної неділі, тобто 10 жовтня.

"Готові вийти на вулицю, щоб боротися за демократію та свободу, справедливий суд та повагу до верховенства права. Ми звертаємось до дипломатичних представництв, акредитованих у Молдові. Ми збентежені відсутністю реакції міжнародних органів", - йдеться у заяві блоку.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.