Як Путін знову "шантажує Європу"

1 година тому

Автор фото, Reuters

Після заяви Путіна про готовність збільшити експорт газу в Європу ціни на "блакитне паливо" обвалилися. Але світова преса не зітхнула з полегшенням.

ЗМІ в Британії та США сприйняли слова очільника Кремля як свідчення небезпечного зростання ролі Росії на газовому ринку.

Преса також звинувачує Москву в шантажі та маніпуляції, хоча Єврокомісія ще вивчає це питання.

Медіа не переконані в тому, що криза позаду, і прогнозують високі ціни на газ ще кілька місяців і навіть років.

"Москва все перетворює на зброю"

"Заява Путіна про те, що він підвищить експорт, - ще одна спроба утвердитися як енергетичному царю, а "Північний потік-2" залишить європейців залежними від примх Москви та цін, які вона виставляє", - пише британська The Telegraph у редакційній статті.

Росію звинувачують у затримці експорту газу до Європи, аби змусити німецький регулятор запустити "Північний потік-2", нагадує видання.

"Якщо це правда, чому це всіх має дивувати? Росія і раніше маніпулювала з поставками до інших країн заради політичних цілей", - пише The Telegraph.

"Москва не бачить торгівлю за принципом вільного ринку, тобто як обмін, що збагачує обидві сторони. Вона все перетворює на зброю".

Новий німецький уряд має передумати щодо "Північного потку-2", однак, намагаючись у розпачі вирішити свої економічні труднощі, йому може бракувати для цього політичного капіталу, додає газета.

"Це зловісний сигнал про те, що трапляється, коли залишаєш себе вразливим перед Москвою".

Коли йдеться про стримування Росії, європейські політики мають прокинутися, поки не пізно, закликає видання.

"Континент уже залежав від Москви на 43% імпорту газу минулого року, залишаючи себе таким чином небезпечно вразливими до шантажу. Є ознаки того, що це вже відбувається у Німеччині".

"Шантаж" Кремля

Британська The Times у редакційній статті прямо звинувачує Путіна у шантажі Європи шляхом обмеження поставок газу.

"Стає очевидно, що вину за нестачу газу в Європі можна переважно покласти на Владіміра Путіна. Російський лідер зухвало пов'язував підвищення поставок російського газу, який державна компанія "Газпром" може легко дати, зі схваленням новоспеченого "Північного потоку-2" німецькими та європейськими регуляторами", - пише газета.

"Готовність Путіна таким чином використовувати енергію для шантажу Європи підкреслює божевільність рішення Німеччини дати дозвіл на завершення "Північного потоку-2"."

Мало хто може передбачити короткострокові коливання цін на газ, однак багато експертів вважає, що вони залишаться суттєво більшими за норму ще багато місяців, пише газета в іншій статті.

Навіть якщо зима буде теплою, для того щоб запаси газу повернулися до нормального рівня, знадобиться кілька місяців. Тож ціни можуть залишитися вище норми до 2023 року, кажуть аналітики HSBC.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На тлі зростання цін на газ посилилася критика "Північного потоку-2"

Безпекові наслідки та Україна

Британський уряд звинуватив Росію у штучному "придушенні" поставок газу задля підвищення цін та запуску "Північного потоку-2", пише The Times в іншій статті.

"Росія придушує поставки, щоб продати своє рішення", - каже джерело в британському уряді.

На Британію прямо не впливає нестача газу в Європі, адже вона отримує "блакитне паливо" переважно зі своїх територіальних вод, а також з Норвегії, Катару та Близького Сходу загалом, пише газета.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон нещодавно попередив, що запуск російського газогону матиме "серйозні безпекові наслідки".

А речник прем'єр-міністра уточнив, що проєкт може спричинити серйозні економічні та безпекові наслідки для України.

Росія "маніпулює" кризою

Заява Путіна підкреслила, що він досі має домінуючу позицію на європейському ринку газу, постачаючи туди понад 40% їхнього імпорту, пише The New York Times.

Газета також побачила в заяві російського президента ознаки "його улюбленого типу критики - єхидство (schadenfreude)".

"Те, що ми зараз бачимо, - це, чесно кажучи, результат їхніх наполегливих дій, які щонайменше легковажні та мають згубні наслідки для ринку", - сказав Путін про європейських чиновників.

Єврокомісія нині перевіряє, чи не маніпулює "Газпром" цінами, щоб прискорити схвалення "Північного потоку-2", нагадує видання. Поки що вона не дійшла висновку.

Німецька канцлерка Ангела Меркель заперечила, що Росія частково винна у підвищенні цін на газ.

"Наскільки я знаю, немає указів, якими Росія сказала, що ми вам його не постачатимемо, - сказала канцлерка журналістам 6 жовтня. - Росія може постачати газ тільки згідно з контрактними зобов'язаннями".

Однак експерти вказують на роль Росії у кризі, хоча б частково.

"Очевидно, що це багато в чому пов'язано з ними", - цитує газета Тревора Сікорського з лондонського аналітичного центру Energy Aspects.

"Росія виконує контрактні зобов'язання європейським клієнтам, кажуть аналітики та посадовці, однак вона ухилялася від збільшення постачань навіть тоді, коли попит суттєво перевищив пропозицію. Це загострило енергетичну кризу, яку спричинили різні фактори, зокрема, зростання попиту через вихід світу з пандемії, холодний кінець останньої зими, яка спустошила сховища, збільшення попиту з Китаю та слабка швидкість вітру в Європі, яка зменшила генерацію відновлюваної енергії", - пише газета.

"Кремль, як часто буває у підході Путіна до геополітики, використав ситуацію, щоб отримати тактичну перевагу".

The Guardian пише, що нестача газу в Європі спричинена кількома факторами.

"Поза сумнівом, Росія не поставила такі ж об'єми газу до північно-західної Європи цього літа, як у доковідні роки", - пише видання.

Той факт, що "Газпром" не забронював додатковий транзит через Україну на жовтень, наштовхнув на підозри, що Кремль маніпулює кризою, додає газета.

The Guardian цитує експерта Марію Шагіну з Цюрихського університету: "Хоча Росія технічно виконувала контрактні зобов'язання з Заходом, вона не захотіла скористатися великим попитом задля того, щоб поставити додатковий газ європейським клієнтам. Це єдина країна, яка може справді знизити тиск на ціни, і вона цього не зробила".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС