Британія провально протидіяла пандемії Covid-19. Висновки розслідування

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Gov.uk Підпис до фото, Британський уряд провів успішну кампанію вакцинації, проте на початку пандемії занадто пізно запровадив локдаун і не впорався з придушенням спалаху, йдеться у звіті парламенту

У Великій Британії оприлюднили доповідь щодо того, як уряд країни протидіяв епідемії Covid-19. Звіт парламентських комітетів з охорони здоров'я та науки критикує впевненість у "винятковості" Британії, яка "призвела до недостатньої підготовленості та "недбалої" політики перевірки та відстеження хворих", пише The Guardian.

Видання наводить основні висновки 150-сторінкового документа, поділеного на шість тем.

Погане планування

Британія була певна у своєму плануванні протидії пандемії, але насправді воно "занадто вузько й негнучко" базувалося на ідеї, що це спалах на кшталт грипу. Не врахували ні чинник безсимптомного передання вірусу, ні досвід попередніх спалахів, які не стали пандеміями: епідемію SARS у східноазійських країнах у 2002-2004 роках та вірусу MERS, який уперше виявили на Близькому Сході у 2012 році.

"Наші експерти з інфекційних хвороб дійсно не вірили, що той чи теперішній SARS потрапить до нас з Азії. Це форма віри в британську винятковість", - каже процитована у звіті Саллі Девіс, колишня головна урядова радниця з питань охорони здоров'я.

"Фаталізм" і запровадження локдауну

У звіті йдеться, що перший локдаун запровадили занадто пізно - 23 березня 2020 року, через що загинули більше людей, ніж якби реакція була швидшою. Тоді серед політиків і науковців панував "фаталістичний підхід", почасти через невпевненість, чи люди погодяться з локдауном. Тож спалахом керували, а не придушували його.

"Рішення про локдауни та соціальне дистанціювання протягом перших тижнів пандемії - і поради, які до них призвели - є одним із найбільших провалів охорони здоров'я в історії Великої Британії", - констатують автори документу.

Тестування та відстежування

The Guardian зазначає, що найбільш жорсткою є критика в цьому розділі: мовляв, посадовці навіть не намагалися повторити масове тестування в країнах на кшталт Південної Кореї. Підхід цієї країни, вочевидь, офіційно не вивчали, що є "надзвичайним і недбалим упущенням".

Спершу тестували лише в лікарнях, тому випадки й контакти відстежити було неможливо.

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"Для країни з першокласним досвідом аналізу даних було майже немислимою невдачею зіткнутися з найбільшою кризою охорони здоров'я за 100 років практично без даних для аналізу", - написано у звіті.

І хоча потім стали тестувати значно більше, попри запевнення влади система тестування та відстеження була повільною. Її бюджет становив 37 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 50 млрд доларів).

Соціальна допомога та інші аспекти

У будинках для літніх людей за рік до 31 березня 2021 року від коронавірусу померли понад 39 тисяч людей, що є одним із найгірших показників у Європі. У звіті зазначили, що посадовці на початку пандемії не оцінили належним чином ризики для сектору соціальної допомоги.

Автори доповіді наголошують, що "досвід пандемії Covid підкреслює необхідність невідкладної та довгострокової стратегії подолання нерівностей у сфері здоров'я" - рівень заражень був особливо високим серед представників етнічних меншин та людей з вадами навчання.

Водночас звіт віддає належне програмі вакцинації населення, називаючи її "однією з найуспішніших та найефективніших ініціатив в історії британської науки та державного управління".

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу ВВС