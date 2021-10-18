Танення Арктики - більша загроза, ніж агресія Росії в Україні, пише Independent

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Танення Арктики та вічної мерзлоти у Росії посилює екологічні ризики для планети, і на думку деяких британських оглядачів, Заходу варто думати про компроміси з Москвою

На фоні підвищення цін на газ у Європі та наближення кліматичного саміту ООН британські та американські ЗМІ обговорюють доцільність поступок Росії та Китаю.

За словами одного журналіста, танення арктичних льодовиків є більшою загрозою для Заходу, аніж захоплення України Росією.

Інший оглядач припускає, що для зменшення цін на газ Британія могла б "тихо" відмовитися від засудження російської агресії в Україні.

Нова "холодна війна"

Британія проводить непослідовну політику щодо Росії та Китаю, пише Патрік Кокберн - оглядач, який спеціалізується на конфліктах на Близькому Сході - у статті для The Independent.

На його думку, з одного боку, країна прагне мобілізувати світ для боротьби з глобальним потеплінням, з іншого - розпочала "холодну війну" з Росією та Китаєм у той час, як на останній припадає 27% світових викидів вуглекислого газу.

"Це означає, що варто вирішити, яка з загроз є більшою: танення вічної мерзлоти, яка вкриває 65% території Росії та може вивільнити токсичні об'єми метану, або анексія Криму Росією, її підтримка бойовиків на сході України, військове втручання у Сирії та будівництво газогону "Північний потік 2" між Росією та Німеччиною", - пише автор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський криголам торує шлях в Арктиці. На думку одного з британських журналістів, Британії треба вирішити, що важливіше - танення льоду в цьому регіоні, чи захоплення України Путіним

"Якщо подивитися на такий баланс ризиків, то вагомішим пріоритетом стає боротьба зі змінами клімату, а не більш традиційні загрози для безпеки, спричинені суперництвом між країнами. Іншими словами, найбільшою загрозою для Заходу є не малоймовірна перспектива захоплення Тайваню Сі Цзіньпіном або України Путіним, а зникнення арктичного льоду, що спричинить глобальне підвищення рівня моря", - наполягає журналіст.

Адже, як пише британський політолог та історик Анатоль Лівен у книзі "Зміни Клімату та Національна Держава", сутички між США та Китаєм у Південнокитайському морі через створення там китайських форпостів - штучних островів - можуть закінчитися не військовим конфліктом, а затопленням самого джерела конфлікту.

Кокберн додає, що він таким чином не виправдовує "авторитарні" режими Москви та Пекіну, а лише наголошує: співпраця у питаннях клімату є неможливою в умовах "холодної війни".

Британський "козир"?

"Чи може Захід домовитися з Путіним, щоб взимку було світло?" - питає оглядач Метью Лін у статті для The Telegraph.

Експерти прогнозують, що ціни на газ і далі зростатимуть. Британський уряд буде змушений скоротити постачання енергії для промисловості, на яку припадає 20% попиту. Фабрики, школи, офіси та магазини можуть перейти на триденний робочий тиждень. Після цього можуть бути віялові відключення електроенергії.

Хоча для більшості родин не будуть припиняти опалення, такий сценарій все одно буде "катастрофічним" для уряду, пише автор.

Чи означає це, що прем'єр-міністр Борис Джонсон може укласти з Путіним угоду?

Уже неважко побачити деяке "потепління" відносин між Британією та Росією, пише автор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У жовтні 2021 року Роман Абрамович вперше за кілька років відвідав Британію, раніше в нього були проблеми з візою. Фото 2017 року

Власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович знову відвідує матчі команди після 18-місячної перерви, зумовленої проблемами з візою. Ми все менше чуємо про зухвалі отруєння в Британії.

Тож якщо в Британії вичерпаються всі запаси газу і не буде вибору, як виглядатиме така угода з Росією?

"Виявляється, в Британії може бути кілька козирів. Ми можемо тихо припинити засудження військових та стратегічних авантюр Росії у Криму та Україні", - пише автор.

Іншим козирем він вважає послаблення регуляторів, які виводять сумнівні російські гроші з лондонського ринку.

Такі поступки, зізнається автор, звучать як сюжети з детективних романів Джона Ле Карре. Однак є чимало й інших дієвих способів досягти зменшення ціни на газ. Зокрема, підписання середньострокових та довгострокових контрактів із Газпромом.

"Росія - не найбільша загроза"

Оглядач Стівен Кінзер у колонці для The Boston Globe також закликає Захід до співпраці з Китаєм і Росією.

"У сьогоднішньому світі інші країни не становлять найбільшу безпекову загрозу. Зміни клімату, пандемії та ерозія нашого суспільства є більшими загрозами для США, аніж будь-яка іноземна держава", - каже автор.

За його словами, Байден мислить неправильно, коли вважає найбільшим викликом для США саме військову небезпеку з Москви та Пекіну.

"Збереження дружнього уряду в Україні або постачання авіаносців через Тайванську протоку не покращить життя американців і не посилить наші позиції у світі. Це ми можемо зробити лише двома способами: побудовою більш успішного суспільства в себе вдома і об'єднанням з іншими країнами для боротьби проти справжніх безпекових викликів нашого часу", - додає автор.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС