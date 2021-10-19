Без фінансування ЄС Польща стане однією з найбідніших у союзі - Rzeczpospolita

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Польщі відбуваються опозиційні демонстрації проти політики уряду щодо ЄС

Уряд Польщі, основу якого складає партія Право і Справедливість, упродовж довгого часу дратував Євросоюз своєю політикою, яка часто йшла всупереч із загальною політикою союзу.

Однак після того, як польський суд визнав верховенство законів своєї країни над законами ЄС, там заговорили про припинення фінансування польських проєктів зі спільного бюджету.

Які наслідки це може мати для країни - спробувала з'ясувати газета Rzeczpospolita.

Немалі гроші

У порівнянні з іншими країнами, як всередині ЄС, так і поза його межами, Польща отримує не так вже і мало.

"Лише із Фонду відбудови ми могли б сумарно отримати близько 36 млрд євро. Ця сума включає 24 млрд дотацій і 12 млрд євро кредитів", - пише газета.

"За нашими розрахунками, лише у 2022 році Польща могла б отримати з Фонду відбудови близько 1% ВВП. Якщо їх не буде, то ВВП країни одразу впаде на 0,5%", - додає головний економіст польської філії банку ING Рафал Бенецькі.

І це без врахування інших євросоюзівських програм.

Завдяки європейському фінансуванню Польща вже змогла значно покращити стан доріг, мережу водопостачання і каналізації у багатьох містах. Однозначною перевагою фінансування із Фонду відбудови є те, що його кошти можуть використовувати лише на подібні проєкти. Тобто Євросоюз фактично стимулював Польщу покращувати стан своєї інфраструктури.

Особливо необхідним зовнішнє фінансування стає у період кліматичних змін, коли Польщі неминуче доведеться щось робити зі своєю вугільною енергетикою.

"Енергетична трансформація є страшенно затратним процесом", - попереджає Міхал Гвізда, експерт з консультативної компанії Crido.

Але окрім великих проєктів, гроші з ЄС йшли на багато дрібніших, але також важливих речей, як от програми перекваліфікації, допомоги місцевим громадам чи на освіту.

Що буде, коли грошей не стане?

Польські експерти іронічно ставляться до запевнень урядовців, що гроші ЄС для країни є далеко не головним. Польща не перестане існувати, але життєвий рівень у країні однозначно впаде, вважають вони.

"Прем'єр-міністр, звичайно, має право говорити, що ми дамо собі раду без грошей із ЄС і не зникнемо з карт Європи", - каже професор Вітольд Орловський із польської Академії фінансів і бізнесу.

"Але реальність така, що гроші нам критично потрібні, щоб вийти на необхідний рівень інвестицій, який зараз є найнижчим за останніх 30 років. Якщо цього не зробити, то за два-три роки будемо мати просто фатальну структуру економіки, яка буде спиратися виключно на споживання. Мине трохи часу і темпи економічного розвитку уповільняться і ми опустимося на самий низ списку найбідніших країн ЄС", - вважає професор.

З ним погоджується Міхал Гвізда.

"Економіка Польщі не перестане існувати без грошей із ЄС, але виглядатиме вона вже не так добре, як зараз. А може, ми дуже хочемо опинитися на маргінесах Європи серед країн із низьким рівнем розвитку і лише спостерігати, як інші країни йдуть все далі і далі вперед з огляду на рівень життя чи економічну конкуренцію", - зазначає експерт.