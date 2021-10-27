Як Польща збільшує армію через "російську загрозу"

1 година тому

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, "Велика і якнайкраще озброєна" армія має стримати Росію, вважає Ярослав Качинський

Уряд Польщі оприлюднив так званий "закон про захист Вітчизни", який має на меті значно збільшити чисельність збройних сил країни з огляду на "імперські амбіції Росії", повідомляє британська Daily Telegraph.

Згідно із законом, чисельність польської армії має зрости від теперішніх 99 000 до 250 000 осіб, що, на переконання польського уряду, допоможе Польщі відвернути зіткнення із Росією, яку газета називає "дедалі агресивнішим східним сусідом країни".

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, ми повинні діяти за старим правилом: хочеш миру, готуйся до війни", - цитує Daily Telegraph Ярослава Качинського, лідера правлячої партії "Право і справедливість".

Пан Качинський переконаний, що саме сильна армія, "велика і якнайкраще озброєна", може стати стримуючим чинником "імперських амбіцій Росії".

"На зовнішньому кордоні ЄС і НАТО країна повинна мати серйозний стримуючий фактор, аби бути в змозі самостійно захищатися протягом довгого часу, коли це буде необхідно", - наголосив він.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Ярослав Качинський і Маріуш Блащак оголосили про плани збільшити польську армію

Аби досягти поставленої мети, пан Качинський і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак окреслили низку заходів, веде далі Daily Telegraph, як от підвищення оплати військових, інші заохочувальні заходи та запровадження нової системи добровільної служби, яка передбачає 28 днів базової військової підготовки та 11 місяців поглибленого навчання.

Обидва представники влади неодноразово наголошували, що "здоровий стан фінансів Польщі дозволяє уряду збільшити витрати на оборону".

Daily Telegraph нагадує, що в минулому Польща була членом Варшавського Договору, військового блоку, створеного Радянським Союзом, аби протистояти НАТО.

Але у 1999 році країна приєдналася до Північноатлантичного альянсу, оскільки після розвалу СРСР зрозуміла, що Росія стала головною загрозою її безпеки.

Занепокоєння Варшави посилилося після вторгненням Росії до Грузії у 2008 році та анексії українського Криму і розв'язання військового конфлікту на сході України у 2014 році.

Наразі Польща є "одним з небагатьох членів альянсу, який інвестує принаймні 2% свого ВВП на оборону", зазначає видання.

Останні часом Польща також зіткнулася зі збільшенням кількості мігрантів, які скупчуються на її кордоні з Білоруссю. Варшава стверджує, що численні групи мігрантів - це прояв кампанії, організованої Мінськом і Москвою "з метою дестабілізації Польщі та ЄС", додає британська газета.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.