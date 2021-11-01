Росія стягує війська до кордону з Україною. "Це не виглядає як навчання" - ЗМІ

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поблизу українського кордону помітили масове переміщення російської військової техніки (фото ілюстративне, квітень 2021 року)

Західні ЗМІ сьогодні пишуть про підозріле переміщення російських військ біля кордону України та стеження російських спецслужб за адвокатами родичів загиблих пасажирів рейсу MH17.

"Щось відбувається"

Переміщення російських військ і озброєння поблизу українського кордону викликало занепокоєння у США та Європі, пише американська Washington Post, пригадуючи подібну ситуацію навесні цього року.

"Що роблять російські сили, які збираються біля українського кордону - незрозуміло. Останні дні соцмережами ширяться відео, на яких видно російські військові потяги та конвої, що пересувають значну кількість важкого озброєння, в тому числі танки та ракети, у південних та західних регіонах Росії", - пише газета.

"Це не виглядає як навчання. Щось відбувається. Що саме?" - цитує газета аналітика Майкла Кофмана.

За його словами, до ситуації варто поставитися серйозно, адже цього року Росія вже попереджала про "червоні лінії" щодо України, на які Москва обіцяє жорстку відповідь.

Зокрема йдеться про потенційний вступ країни в НАТО, додає Washington Post.

За адвокатами родичів загиблих пасажирів рейсу MH17 стежать?

Автор фото, Reuters

Адвокати родичів загиблих пасажирів рейсу MH17 скаржаться на "залякування" з боку Росії, пише британська Independent.

Зокрема, адвокати заявили, що помічали стеження, коли верталися додому після судових засідань у справі збитого Боїнга, а дехто бачив "підозрілих чоловіків" у сонцезахисних окулярах біля своїх домівок, зазначає газета з посиланням на нідерландські ЗМІ.

"Повідомляється, що влада Нідерландів, яка запропонувала адвокатам захист, дійшла висновку, що за стеженням стоять російські спецслужби", - пише видання.

За словами Independent, деякі адвокати вирішили не давати коментарів щодо цих випадків, але один з них заявив газеті, що навіть такий тиск не змусить його змінити позицію.

Як наголошує газета, Росію вже неодноразово критикували за відмову співпрацювати зі слідчими і за поширення суперечливих теорій щодо катастрофи, в якій Москва обвинувачує Україну.

"Згідно з однією з таких теорій, літак збив український "Бук"; згідно з іншою, ракету випустив український винищувач. Але контрнаративи не пояснюють головні докази, що пов'язують Москву з зенітно-ракетним комплексом "Бук", який з'явився на сході України, коли там вирували бойові дії проти проросійських сил", - наголошує видання.

Судові документи наразі налічують 65 тисяч сторінок, тож вироку у справі не варто очікувати раніше, ніж у грудні 2022 року, додає газета.

"Звинувачення щодо залякування збіглись зі слуханнями, які почалися у вересні і в яких брали безпосередню участь сім'ї загиблих. Протягом трьох тижнів понад 90 людей давали свідчення, у яких розповідали про своє горе. І чимало з них звинувачували президента Росії Володимира Путіна у перешкоджанні правосуддю", - пише Independent.

Деякі з розповідей були настільки емоційними, що вразили навіть одного з адвокатів, Пітера Лангсраата, який каже, що і без того бачив багато за 33 роки у професії.

Він наголошує, що позиція Росії тільки поглиблює горе сімей загиблих.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Проросійська демонстрантка біля будівлі суду вимагає розслідувати "роль України", вересень 2020 року

"Постійна дезінформація. Росія ніяк не співпрацює, і це викликає тільки більше горе", - цитує газета адвоката.

"Це почалося із заяви про те, що літак було збито українським винищувачем. І це не зміниться, поки Володимир Путін залишається при владі".

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC.