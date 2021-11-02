Американські ЗМІ знову пишуть про війська Росії біля України. Кремль заперечує

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Нові супутникові знімки, зроблені 1 листопада, підтверджують повідомлення, що Росія знову нарощує сили на кордоні з Україною.

На світлинах, які видання Politico отримало від компанії Maxar Technologies, зафіксували сухопутні війська, бронетанкові частини, танки і самохідну артилерію поблизу міста Єльня Смоленської області, що поблизу кордону з Білоруссю.

Видання також пише про нову техніку біля кордонів України, але знімків з українського кордону не публікує.

Першим про нове нарощення сил у суботу повідомило The Washington Post. Видання також посилалося на супутникові знімки, але не опублікувало їх.

У Кремлі назвали цю інформацію "неякісними вкидами".

Міністерство оборони Україн також заявило, що не фіксує великого перекидання військ РФ до кордонів України.

Війська на кордоні?

Politico зазначає, що переміщення частин з місць базування в інших регіонах Росії почалося наприкінці вересня.

Також видання пише, що, згідно з новим аналізом, проведеним розвідувальною компанією Janes, техніку 4-ї танкової дивізії Росії перемістили в райони Брянська та Курська поблизу північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерією.

Також у цій місцевості помітили частини елітної 1-ї гвардійської танкової армії, яка "призначена для проведення операцій на всіх рівнях бою, від боротьби з повстанцями до механізованої війни", зазначає Janes.

"Як правило, вона першою отримує новітнє обладнання, у ній вбачають основне формування для випробування нового обладнання та тактики", - йдеться в аналізі.

Розгортання є "явним відхиленням від стандартної схеми підготовки 1-ї гвардійської танкової армії", яка зазвичай відбувається в околицях Москви, пишуть у Janes.

Як зазначає Politico, все це відбувається на тлі зростання напруги між Росією й Заходом, яке триває кілька місяців.

Очільника Кремля Володимира Путіна обурили нові розмови про можливе приєднання України та Грузії до НАТО. Міністр оборони США Ллойд Остін відвідав обидві країни в жовтні, нагадує видання.

Путін заявив, що "військова експансія на території [України] вже триває, і це дійсно становить загрозу для Російської Федерації".

Після весняного нарощення сил РФ біля кордону з Україною частина військ повернулася на свої бази, але Росія залишила значну частину техніки, нагадує видання.

Politico вказує, що Міністерство оборони України заявило, що станом на понеділок не зафіксувало нових переміщень сил і засобів до українського кордону.

Водночас у Пентагоні заявили, що знають про повідомлення про "незвичну військову активність біля України", але не можуть говорити про наміри Росії. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у понеділок, що адміністрація Байдена "продовжить уважно стежити за ситуацією".

Автор фото, Reuters

Кремль заперечує

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков закликав не витрачати часу на ознайомлення з "неякісними вкиданнями" про концентрацію російської армії біля кордонів України, повідомляє ТАСС.

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, загалом на них не варто звертати увагу. Там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю", - заявив він.

Пєсков наголосив, що пересування російських військових підрозділів територією країни є внутрішньою справою.

"Росія ніколи нікому не загрожувала, не загрожує, не становить ні для кого небезпеки. Але Росія - це країна, яка на тлі досить агресивних експансіоністських тенденцій, особливо з боку НАТО та низки інших країн, завжди вживала і далі вживатиме заходів щодо забезпечення своєї власної безпеки", - стверджує речник Путіна.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.