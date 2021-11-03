Зеленський "загнав Байдена у кут". ЗМІ про розмову в Глазго

1 година тому

Автор фото, President.gov.ua

Володимиру Зеленському довелося "загнати президента США Джо Байдена в кут" на прийомі у Глазго, щоб обговорити нове напруження у стосунках з Росією на тлі нарощування її військової присутності на українсько-російському кордоні. Про це пише британська газета Daily Mail.

І Зеленський, і Байден беруть участь у кліматичному саміті в Шотландії, де світові лідери намагаються погодити спільні кроки, аби запобігти змінам у кліматі.

Президент Росії Путін захід проігнорував.

Хоча розмова із Зеленським у розкладі двосторонніх зустрічей президента США на саміті не планувалася, президенту України "вдалося провести кілька хвилин" із Джо Байденом на прийомі, який давав син королеви Єлизавети ІІ, принц Чарльз.

Зеленський скористався нагодою, аби обговорити з ним конфлікт на Донбасі і нове скупчення російських військ біля кордону з Україною, яке знову викликало занепокоєння щодо намірів Москви в регіоні, пише Daily Mail.

"Вашингтон був важливим союзником Києва відтоді, як Росія анексувала Крим у 2014 році, що спричинило конфлікт між українськими військами та сепаратистами", - зазначає газета.

Саме тому, веде далі Daily Mail, супутникове фото, на якому видно скупчення сухопутних військ Росії на північній околиці міста Єльня, викликало занепокоєння в Пентагоні. Газета пише, що в американців є і відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони везуть танки та ракети до кордону з Україною.

Втім, Daily Mail визнає, що подібні нарощування військової присутності відбувалися й раніше, до поновлення гарячої фази конфлікту вони поки що не призводили.

Газета також розповідає, що високопосадовець з адміністрації США підтвердив факт розмови Зеленського і Байдена.

"Я можу підтвердити, що вони говорили на прийомі вчора ввечері, і президент Байден підтвердив нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - цитує чиновника DailyMail.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС