Як Росія постачає зброю бойовикам на Донбасі - NYT

39 хвилин(и) тому

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New York Times розповідає про постачання російської зброї та боєприпасів на Донбас.

Видання посилається на доповідь, профінансовану ЄС та урядом Німеччини, яка стверджує, що Кремль "систематично розпалює конфлікт постачанням зброї" проросійським бойовикам на сході України.

New York Times зазначає, що це далеко не перша спроба довести роль Росії в багаторічному конфлікті. Проте на відміну від попередніх досліджень, що базувались на фотографіях і урядових розвідданих, це "концентрується на фактичній зброї".

Досліджено "десятки автоматів, гранатометів, переносних зенітно-ракетних комплексів і тисячі патронів, вилучених у затриманих чи вбитих сепаратистських бійців чи з позицій, які вони утримували", пише видання. І додають, що дослідники "перевірили зброю та простежили її серійні номери та інші ідентифікаційні ознаки до виробників".

Доповідь під назвою "Зброя війни в Україні" стверджує, що сили сепаратистів "більше ніж просто ополченці, які озброєні зброєю, успадкованою від колишнього Радянського Союзу; радше вони імітують сучасні армії та слідують встановленій воєнній доктрині".

Коментуючи дослідження, проведене компанією Conflict Armament Research, що розташована в Британії, New York Times зауважує, що фахівці в основному аналізували стрілецьку зброю.

"Дослідження встановило зброю, яка, на думку дослідників, могла потрапити (на Донбас) лише з російських військових складів. Наприклад, встановили, що кілька типів гранатометів, снайперських гвинтівок і наземних мін ніколи не використовувались в українській армії. Відповідно, їх не могли захопити й потім використати сепаратистські армії", - пише видання.

Менш очевидні докази вказують на те, що сепаратисти "мають пряму лінію підтримки з Росії".

Автор фото, Getty Images

Дослідники встановили, що чимало автоматів Калашникова, які використовувались сепаратистами, мають компоненти з ідентичними серійними номерами, що свідчить про "пряміший шлях від фабрики до поля бою", адже зазвичай один з найрозповсюдженіших автоматів у світі збирають з кількох одиниць зброї.

Дослідники також відстежили до російських виробників 4793 патронів для малокаліберної стрілецької зброї та 43 одиниці зброї, знайдених на полях бою у 2014-19 роках. Виробників патронів встановили за допомогою маркувань на гільзах, а виробники зброї за допомогою серійних номерів.

"Російський уряд і російські виробники зброї не відповіли на запити про коментар від дослідників", - зазначає New York Times.

Чимало нюансів з'ясувалося й при дослідженні патронів. Зокрема, дослідники встановили, що кулі, які використовувалися, виробляли протягом 65 років, а найстарша датується 1948 роком.

Видання нагадує, що 2014 року Росія відповіла на усунення від влади проросійського президента Віктора Януковича "військовою інтервенцією, яку вона ніколи не визнавала".

"Кремль послідовно заперечував передачу зброї до України, навіть після того, як західні уряди задокументували факти перетину кордону важкою зброєю. Серед неї був й самохідний зенітно-ракетний комплекс, який збив пасажирський літак, вбивши всіх 298 людей на борту", - пише New York Times.

Видання додає, що останні супутникові знімки та відео в соцмережах, які показують перебування російських танків і іншої броньованої техніки "поряд з українським кордоном" викликають занепокоєння щодо можливого загострення на Донбасі.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC