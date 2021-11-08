Чому Європа безпорадна перед Росією? Огляд ЗМІ

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Європа продовжує демонструвати безпорадність у протистоянні загрозам з боку Росії, пише у британській The Times журналіст і аналітик Едвард Лукас.

Як приклад таких загроз він наводить низку інцидентів, що сталися за останні тижні: від таємничої загибелі російського дипломата у Берліні - до міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС і до повідомлень про скупчення російських військ поблизу українського кордону.

За словами Лукаса, Росія має великі плани "розділяти і володарювати", і її головна зброя - це енергетика.

Минулого тижня Москва скоротила транзит газу через Україну та призупинила поставки в Румунію, Сербію та Угорщину, пише автор.

"Ця криза повністю створена руками Москви", - цитує газета Маргариту Ассенову, експерта з питань енергетики в аналітичному центрі Jamestown Foundation.

На її думку, Кремль намагається "викликати побоювання щодо дефіциту палива, розкритикувати політику ЄС щодо "зеленої енергії" та спровокувати політичні та соціальні заворушення".

І все це з однією метою - змусити Європу якнайскоріше дати дозвіл на початок роботи "Північного потоку-2".

Окремою мішенню Кремля і досі залишається Україна, наголошує Лукас, але її труднощі у відносинах з Кремлем "помітніші Вашингтону, ніж європейським столицям".

Автор фото, Getty Images

Зокрема, голова ЦРУ Білл Бернс минулого тижня відвідав Москву з "різким посланням", зокрема про нарощування російських військ поблизу українського кордону - хоча це мало б бути роботою Європи, вважає журналіст.

"ЄС не має лідерів. Франція та Німеччина добре грають на публіку, але їм не вистачає рішучості. Минулого тижня вони розкритикували Україну за успішне використання безпілотника проти сепаратистів, яких підтримує Росія. Але ж це ті самі сили, які захопили територію на сході країни й регулярно вбивають і калічать українських солдатів", - пише Лукас.

НАТО, за його словами, все ще не називає Росію ворогом, натомість сподіваючись на діалог.

Таким чином, на думку Лукаса, Москва тестує слабинки Заходу - і у питаннях міграції, і в енергетичній сфері.

"Ми мусимо дати систематичну та координовану відповідь, наростити стійкість та відпрацювати контрзаходи, які б унеможливили провокації у майбутньому", - пише Лукас.

"Ми набагато більші та багатші за Росією. Але з нашої боязкої реакції цього навіть і не помітиш", - резюмує він у The Times.

Автор фото, Getty Images

Підготувала Служба моніторингу BBC