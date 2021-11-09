"Політичні пішаки". Як Білорусь використовує мігрантів проти Європи

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

"Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цим самотужки", - заявив німецький міністр внутрішніх справ про події на польському кордоні, куди білоруські прикордонники спровадили близько тисячі мігрантів.

"Ми повинні допомогти польському уряду захистити їхній зовнішній кордон, - сказав Хорст Зеехофер виданню Bild. - Це завдання Європейської комісії. Зараз я звертаюся до них з проханням вжити заходів".

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла посилити підтримку Польщі, Литви та Латвії для розв'язання надзвичайної ситуації. За її словами, ЄС розгляне, як запровадити санкції, у тому числі за допомогою чорного списку, проти авіакомпаній третіх країн, які займаються торгівлею людьми.

"Використання мігрантів у політичних цілях Білоруссю неприйнятна", - заявила вона.

НАТО та США також розкритикували дії білоруської влади.

НАТО заявило, що Мінськ використовує мігрантів як "політичних пішаків", а Державний департамент США закликав білоруську владу "негайно припинити свою кампанію".

Нова міграційна криза?

Автор фото, Getty Images

Варшава попереджає, що ще 3-4 тисячі мігрантів збираються біля її кордону. Польща заявила про можливу "збройну ескалацію" конфлікту через ситуацію на кордоні з Білоруссю.

"Ми очікуємо, що найближчим часом може відбутися ескалація на кордоні Польщі, яка матиме збройний характер", - сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Польща цього року повідомила про майже 30 тисяч незаконних перетинів кордону, з яких понад 17 тисяч були в жовтні.

Німеччина від початку року прийняла понад 6 100 біженців, які прибули через Польщу з Білорусі. Щонайменше восьмеро мігрантів загинули на польсько-білоруському кордоні, пише The Guardian.

Видання зазначає, що, на думку країн ЄС, Білорусь намагається спровокувати нову міграційну кризу в Європі, щоб помститися за критику Олександра Лукашенка.

На опублікованих відео видно, як, імовірно, польський офіцер використовує спрей проти чоловіків, які намагаються перерізати колючий дріт, як деякі мігранти кидають у правоохоронців різні предмети.

На одному з відео в соцмережах чутно постріли, але невідомо, чи хтось постраждав, йдеться в матеріалі. Закадровий голос каже, що стріляли білоруські прикордонники, ймовірно, в повітря. Водночас білоруські посадовці запевняють, що стріляли з польського боку кордону.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Watch: Video shows hundreds of migrants at Belarus' border with Poland

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC