Польща не має бути самотнім "рятівником від ворожих орд" - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Reuters/Leonid Scheglov/BelTA/

Польща та ЄС мають спільно протидіяти шантажу білоруської влади, пише польська журналістка Магдалена Мечніцька на сторінках Financial Times.

Авторка звинувачує владу Білорусі та Росії у використанні мігрантів як "гарматного м'яса", називаючи такі дії огидними.

"Автором є Олександр Лукашенко, лідер "гангстерської держави", як її правильно називає ЄС. Позаду нього зачаївся президент Росії Володимир Путін", - пише пані Мечніцька.

На її думку, Лукашенко переслідує три цілі: відвернути увагу від внутрішньої кризи, дестабілізувати Польщу та Литву, а також посіяти розбрат в ЄС.

"На жаль, він робить успіхи на всіх фронтах, хоча ЄС і підтримало право Варшави на захист своїх кордонів. Менше з тим, Польща та Європа потребують більш скоординованої, раціональної та гуманної політики для протидії жахливим діям Лукашенка", - вважає авторка.

Вона зазначає, що лідер Білорусі перетворився на "торговця людьми", а для його режиму, що перебуває у скрутному фінансовому становищі, бізнес на тисячах мігрантів став "джерелом мародерства".

Водночас уряд Польщі має вирішити дилему: якщо запустити мігрантів до країни, Лукашенко "буде більш ніж щасливим надіслати ще більше". Якщо ж їх відкинути від кордону, то Польщу звинуватять у порушенні міжнародного права.

Проте політика лідера може обернутися проти самої Білорусі, вважає пані Мечніцька. Вона зазначає, що біженці вже "сплять на вулицях" Мінська, що може призвести до погіршення ситуації в країні.

Автор фото, Reuters

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Вона закликає ЄС не піддаватися на шантаж Лукашенка, який домагається зняття європейських санкцій, і ще більше посилити їх.

"Потрібен дипломатичний і економічний тиск на країни та компанії, включно з авіаперевізниками, які стали співучасниками перевезення людей. Треба ідентифікувати інших білоруських чиновників, відповідальних за кризу", - пише авторка.

Що ж стосується мігрантів, вона закликає уряд Польщі діяти відповідно до міжнародних законів і гуманітарних принципів.

"Потрібно швидко репатріювати тих, хто не має права залишитись, і надати притулок тим, хто відповідає всім критеріям", - пише журналістка.

На її думку, Польща має тісніше співпрацювати з інституціями ЄС, а також скасувати "заборонену зону" біля кордону, щоб представники міжнародних організацій та ЗМІ могли там працювати.

"Такі дії не будуть проявом слабкості. Вони продемонструють, що Польща та ЄС не мають нічого спільного з методами Лукашенка", - пише пані Мечніцька.

Вона також зауважує, що уряд Польщі не контролює ситуацію.

"Йому треба припинити позиціювати себе як єдиного рятівника Польщі та Європи від ворожих орд. Лише діючи законно, гуманно та рішуче він зможе вивести гангстера на чисту воду", - підсумовує пані Мечніцька.