Путін "одержимий Україною" і бачить у ній незавершену справу - FT

3 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Нове нарощування військових сил Росії поблизу України свідчить, що очільник Кремля вбачає в Україні "незавершену справу", пише Financial Times.

"Одержимість Путіна Україною демонструє, що для нього це важлива незавершена справа", - вважає віцепрезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир і колишній директор Ради національної безпеки США з питань Росії Ендрю Вайс. - Він, без сумніву, врахував, що Україна дедалі більше схожа на парк авіаносців НАТО".

За словами Вайса, президент Росії також усвідомлює, що Захід продовжує вкладати гроші та ресурси в розвиток української армії, розвідки, кіберсфери і "не має наміру припиняти ці зусилля лише для того, щоб пом'якшити занепокоєння Росії".

Якщо нове вторгнення Росії в Україну таки станеться, зусилля адміністрації Джо Байдена зі стабілізації американо-російських відносин "зійдуть нанівець", сказав Вайс британському виданню.

Навесні американські посадовці вважали, що допомогли запобігти великій геополітичній ескалації, коли Росія відвела свої війська з районів неподалік від українського кордону.

Однак в останні тижні стало зрозуміло, що значна частина військ залишилась у небезпечній близькості до України і нарощування сил відновилося. На думку розвідки, це може свідчити, що Москва планує вторгнення, зазначає Financial Times.

Американська розвідка говорить про "високу ймовірність" таких планів, зазначили в Міністерстві оборони України. Тепер, як пише видання, рівень загрози піднявся до найвищого з 2014 року рівня, хоча Україна та її західні союзники й не дійшли остаточного висновку щодо планів РФ.

За даними України, Росія розташувала 114 тисяч військових на північ, схід і південь від Донбасу.

Цими вихідними Путін сказав державному телебаченню, що Москва стурбована неоголошеними навчаннями НАТО в Чорному морі. Вони, за його словами, становлять "серйозний виклик" для Росії. РФ також непокоїть те, що українська армія нібито може планувати повернути Донбас.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські війська на навчаннях біля Москви

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Як пише Financial Times, нова небезпека військового вторгнення "унаочнює провал дипломатичних зусиль" Франції й Німеччини у Нормандському форматі.

Видання цитує російського аналітика й радника Кремля Федора Лук'янова: "За останні пів року стало зрозуміло, що переговорів за старими моделями більше не буде". Він каже, що в таких умовах з'являються "серйозні ризики відновлення прямих зіткнень".

Ескалація довкола України, на думку видання, "загрожує стерти будь-які здобутки", яких могли досягнути Вашингтон і Москва в діалозі, що триває з квітня.

З часу саміту президентів у Женеві в червні дві країни повели зустрічі за закритими дверима з питань контролю над ядерною зброєю, ядерних амбіції Ірану та кібербезпеки й "досягли попереднього прогресу", кажуть поінформовані про переговори люди.

"Поки Україна залишається для Кремля більшим пріоритетом, ніж для Білого дому, Росія, вочевидь, готова до ескалації більше, ніж США можуть зробити у відповідь", - зазначають автори статті.

У США "немає бажання братися за Кремль, тому що для цього потрібно багато часу й ресурсів, а вони воліють використовувати ці ресурси для вирішення китайської проблеми", сказала Financial Times колишня працівниця американської розвідки Андреа Кендалл-Тейлор.

На її думку, поки що Білий дім дивиться, як підуть переговори.

"Але тиск повільно наростає, і мені здається, що в цьому [дипломатичному] поєднанні взаємодії та конфронтації їм потрібно йти більше в бік конфронтації", - підсумувала вона.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC