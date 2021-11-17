Сертифікацію Північного потоку-2 зупинили, але невдовзі відновлять. Чому?

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Північний потік-2" очолює колишній канцлер Німеччини і давній друг Путіна

Німеччина призупинила сертифікацію газогону "Північний потік-2" за домовленістю з "Газпромом", пише одна з провідних газет Польщі - Gazeta Wyborcza.

Видання роз'яснює, що йдеться про вимогу зареєструвати оператора проєкту як німецьку юридичну особу і що такий крок допоможе уникнути можливих американських санкцій у майбутньому.

Польща разом із Україною і країнами Балтії є активними критиками суперечливого німецько-російського газогону.

Вони вважають, що "Північний потік-2" становить загрозу енергетичній безпеці Європи, оскільки поглиблює залежність багатьох країн континенту від російських енергоносіїв.

За інформацією польської газети, німецький регулятор Bundesnetzagentur призупинив сертифікацію "Газпрому" як оператора газопроводу "Північний потік-2" до створення філії в Німеччині.

Німецькі чиновники пояснили, що не будуть сертифікувати швейцарську філію "Газпрому". А відтак ця філія подасть документи на реєстрацію іншої дочірньої компанії в Німеччині, яка керуватиме частиною газогону, що пролягає через територію ФРН.

"Призупинення сертифікації може тривати від 4 до 6 тижнів і не вплине на загальний період сертифікації, - розтлумачив німецький дипломат на умовах анонімності. - Це було зроблено для того, щоб максимально швидко та ефективно виконати вимоги німецького законодавства."

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Gazeta Wyborcza нагадує, що чинне законодавство і антимонопольні норми ЄС забороняють компаніям, які займаються торгівлею та видобутком газу, безпосередньо управляти газогонами. Така заборона запобігає монополізації доступу до газопроводів і непрозорому встановленню тарифів на використання труб.

"Газпром" поставив під сумнів ці правила, і зареєстрована у Швейцарії Nord Stream 2 AG попросила німецького регулятора надати йому привілейований статус незалежного менеджера усього газопроводу - від Росії до Німеччини. Втім, Польща звернула увагу на те, що це компанія "Газпрому", розташована за межами ЄС, що також суперечить вимогам ЄС.

"Рішення BNetzA свідчить про те, що німецький регулятор визнав ці застереження", - наголошує Gazeta Wyborcza.

Однак видання припускає, що "Газпром" погодився на формально переоформити газопровід "Північний потік-2" не лише тому, що не зміг переконати ЄС скасувати антимонопольні вимоги для газогону, але й для того, щоб захистити його від нових санкцій США.

Автор фото, AFP

Газета нагадує, що попри численні заклики країн Європи, і навіть його соратників в Демократичній партії, президент США Джо Байден не захотів вводити додаткові санкції проти "Північного потоку-2", що дало змогу Росії успішно завершити будівництво газогону.

Проте проєкт нового бюджету Пентагону, підготовлений Палатою представників США, містить розпорядження про введення санкцій щодо компанії "Північний потік 2". Подібну поправку готують і у Сенаті США.

Це означає, що Конгрес США може змусити президента Байдена запровадити санкції.

Але застосувати їх до німецької філії швейцарської компанії "Газпрому" буде доволі складно, пише Gazeta Wyborcza.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС