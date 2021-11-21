Взимку Росія нападе на Україну на сході, в Одесі і через Білорусь - розвідка

49 хвилин(и) тому

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Росія готує масштабну військову операцію проти України на кінець січня - початок лютого 2022 року і може завдати удар одразу з кількох напрямків. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України, бригадний генерал Кирило Буданов заявив в інтерв'ю провідному американському військовому виданню Military Times.

За його словами, в оцінці часу ймовірного нападу дані української розвідки збігаються з даними американської розвідки.

"Наші оцінки майже такі ж, як і у наших американських колег", - каже Буданов.

Напад може включати застосування військової авіації, артилерії та бронетехніки, висадку десанту на сході країни, в Маріуполі та Одесі, обмежене вторгнення через кордон України з Білоруссю.

За оцінкою Буданова, вторгнення матиме гірші наслідки, ніж будь-які дії Росії проти України з початку 2014 року.

Вже зараз Росія накопичила біля кордону з Україною 92 тисячі військових, триває концентрація військових та техніки в анексованому Криму.

Буданов заперечив припущення, що Росію можуть зупинити погодні умови взимку.

"Це не проблема для нас чи росіян", - сказав очільник ГУР Міноборони.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За оцінкою Кирила Буданова, Росія може застосувати під час нападу на Україну військову авіацію та висадку десанту

На його думку, спочатку Росія проведе психологічні операції, аби спровокувати протести для дестабілізації України.

Як приклад Буданов навів акції протесту антивакцинаторів, які, за його словами, організовані Росією, та спробу підняти антиурядові настрої через "Вагнергейт". Наступним етапом можуть стати заворушення через економічні проблеми та проблеми з енергоносіями, попередив він.

"Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни дедалі більш небезпечною та тяжкою і зробити так, щоб ми міняли владу. Якщо вони не зможуть цього зробити, то війська зроблять свою роботу", - пояснив очільник ГУР Міноборони.