"Це унікальний момент для Путіна". Західні ЗМІ про вірогідність наступу Росії

9 хвилин(и) тому

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Західна преса продовжує аналізувати ймовірність російського вторгнення в Україну і чинники, які можуть до цього призвести.

Bloomberg описує сценарій нападу за версією американської розвідки, який відбувається одразу з кількох напрямків.

The New York Times пише, що наступні кілька місяців є для Путіна "унікальним моментом" для активних дій.

The Washington Post повідомляє, що Білий Дім хоче переглянути участь американців у військових навчаннях в Європі, адже деякі експерти вважають їх надто "провокативними" щодо Москви.

Видання також цитують інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міноборони України, Кирила Буданова, американському військовому виданню Military Times, де той заявляє про підготовку Росії до масштабної військової операції проти України на кінець січня - початок лютого 2022 року.

Сценарій американської розвідки

США поділилися з європейськими партнерами НАТО розвідданими, в тому числі картами, які свідчать про нарощення російських військ та артилерії для стрімкого вторгнення в Україну з різних локацій, пише Bloomberg, цитуючи власні джерела.

Це було зроблено для того, щоб підкріпити слова стурбованості про наміри Путіна та "шалені дипломатичні зусилля" для стримання такого нападу.

За сценарієм американської розвідки, 100 російських батальйонно-тактичних груп - а це приблизно 100 тисяч солдатів - заходять в Україну з Криму, сходу та Білорусі. Це відбувається в мороз не на відкритій місцевості.

За словами двох співрозмовників видання, половина тактичних груп уже зайняла позиції, і будь-який напад будуть супроводжувати повітряні сили.

Ці ж двоє людей кажуть, що Росія призвала десятки тисяч резервістів - кількість, "безпрецедентну в пострадянські часи". Вони мають зайняти територію у пізнішій фазі війни після того, як тактичні батальйони розчистять шлях.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін серйозно розглядає можливість війни, пишуть американські ЗМІ

Москва публічно не анонсувала призов резервістів.

"Путін не вирішив, що робити"

Путін заперечив, що Росія має намір напасти на Україну, але привітав той факт, що його дії привернули увагу Заходу.

"Америка та інші не кажуть, що війна гарантована, або навіть про те, що вони точно знають, що Путін серйозно її розглядає. Джерела кажуть, що він імовірно ще сам не вирішив, що робити", - пише видання.

"Для Путіна Україна - це незавершена справа після анексії Криму у 2014 році. Він вважає Україну частиною Росії та нервується через її співпрацю з Заходом, особливо через військову співпрацю з НАТО, яка починається", - пише портал.

"Водночас російське керівництво розуміє, що будь-які спроби окупувати велику частину української території військовим шляхом наткнуться на великий опір місцевого населення та спровокують західні санкції, які можуть розгромити російську економіку, кажуть люди, близькі до [російського] керівництва."

Західні країни мають розробити спільну стратегію реакцій на дії Росії, каже один зі співрозмовників видання. Однак невідомо, чи розглядатиметься можливість військових операції у відповідь.

"Конфлікт не є неминучим"

Американська розвідка попереджає, що залишається мало часу запобігти можливому російському вторгненню в Україну, пише The New York Times.

"Росія ще не вирішила, що хоче зробити з військовими, яких вона зосередила біля України, кажуть американські посадовці, однак нарощення військ сприймається серйозно, і США не вважають це блефом", - пише газета.

"Американська та британська розвідки стають дедалі впевненіші у тому, що російський президент Владімір Путін розглядає можливість військових дій задля захоплення контролю над більшою частиною України або для дестабілізації країни, яка призвела б до появи там більш проросійської влади", - також пише видання.

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Скупчення російських військ біля кордону нині викликає більше занепокоєння, ніж навесні, зазначає NYT.

"Збільшення кінетичного конфлікту не є неминучим, однак всі передумови для цього є", - цитує газета колишнього командувача збройних сил США у Європі, Фредеріка Ходжеса.

"Якщо ми, Захід, виглядатимемо роз'єднаними та неготовими до співпраці між собою, тоді ризик того, що Кремль зробить страшний розрахунок, зростає".

"Унікальний момент" для атаки

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Американські аналітики вважають, що Путін бачить наступні кілька місяців як унікальний момент для дій, пише NYT.

Ангела Меркель залишає посаду канцлера Німеччини, а це означає, що від України будуть менше вимагати компромісів, пише видання. Поки в Німеччині немає коаліції, там майже немає лідерства, додає газета.

Європа також стає більш залежною від дешевих російських енергоносіїв через зростання цін на електроенергію.

Стурбованість про наміри російського президента збільшилася після поїздки директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, де він попереджав про наслідки агресії проти України, пише газета.

Деякі посадовці, ознайомлені з результатами цих переговорів, вважають, що зарано давати оцінку діям Москви. Однак інші вважають, що Росія серйозно не сприймає погрози з боку Заходу сильної реакції на її військові авантюри.

Розвідники досі міркують про можливий зв'язок між міграційною кризою на білорусько-польському кордоні та нарощенням російських військ біля України, пише NYT. Колишній співробітник Пентагону Джим Таунсенд попереджає, що перше не має відвертати увагу від другого.

"Путін дуже швидкий. Я думаю, він любить відвертати увагу. Це грає йому на руку. Вся увага зараз зосереджена на білоруському кордоні. Водночас він готує те, що, на його думку, може піти в Україну", - каже Таунсенд.

Провокативні навчання НАТО?

Білий Дім попросив Пентагон надати інформацію про військові навчання в Європі, в яких останніми роками беруть участь американські військові, а також обґрунтувати їхню участь, пише The Washington Post.

Військові місії США останнім часом стали більшими через напружені відносини з Росією. Це почалося ще за президентства Дональда Трампа, який зібрав навколо себе "яструбів" у вищому безпековому керівництві.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поблизу українського кордону помітили масове переміщення російської військової техніки (фото ілюстративне, квітень 2021 року)

Результатом стали місії "на межі", які інколи призводили до небезпечних ситуацій - як приклад газета наводить інцидент із британським есмінцем HMS Defender у Чорному морі, який оточили російські винищувачі.

У багатьох навчаннях були присутні країни-партнери НАТО, зокрема й Україна, хоча США не зобов'язані захищати їхній суверенітет, нагадує видання.

"Деякі зовнішні експерти висловили побоювання, що деякі місії стали надто провокативними та мають бути переосмислені, хоча високопосадовець в адміністрації Байдена запевнив, що Білий Дім не запитує цю інформацію в Пентагону задля того, щоб припинити таку діяльність", - пише газета.

Чиновник сказав, що за адміністрації Барака Обами Білий Дім отримував від Пентагону набагато більше інформації про військові місії США.

Військовий аналітик Ральф Клем каже, що деякі операції США зі стримування Москви - особливо ті, які включають Україну, - непродумані.

"Найтривожніше в цих демонстраціях - це те, що вони використовують стратегічні ресурси США з метою, яка не чітко виражена - і, як на мене, це дуже ризиковано. Чи справді хтось у безпековому істеблішменті США думає про те, щоб воювати з росіянами в Чорному морі за Україну? Відповідь на це має бути - ні", - цитує газета Клема.

Водночас прихильники нинішнього темпу військових навчань США наголошують, що вони не посилають Москві сигнал про те, що американці готові воювати за Україну - радше, що вони готові її підтримувати в разі агресії.

"Я думаю, ми реагуємо на дуже агресивну російську поведінку", - цитує видання Еріка Едельмена, колишнього співробітника Пентагону.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.