Щоб стримати Росію. Сенатори США хочуть надати Україні більше зброї
Американські сенатори закликають збільшити поставки летальної зброї Україні, пише Politico.
Демократка Джин Шагін і республіканець Роб Портман закликають посилити військову підтримку в той час, як Захід "нервово споглядає за накопиченням російських військ та зброї" уздовж східного кордону України.
Сенатори хочуть, аби Пентагон збільшив військову допомогу до 325 млн доларів, зокрема, з 75 до 125 млн - на летальну зброю.
Видання зазначає, що Сенат "все гучніше закликає адміністрацію Байдена діяти швидше, щоб стримати Росію, зокрема, постачанням більшої кількості зброї Україні".
Портман, який є співголовою групи підтримки Україні в Сенаті США, закликав колег підтримати законопроєкт. Він також звернувся до президента Джо Байдена з проханням надіслати Києву більше допомоги на додачу до двох американських катерів, які Україна отримала нещодавно.
"Я закликаю адміністрацію надати більше допомоги у вигляді протиповітряних і протитанкових засобів, які будуть життєво необхідними для стримування поточної загрози від Росії, - сказав Портман. - Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб підтримати нашого союзника Україну в цей час".
Politico також цитує високопосадовця адміністрації Байдена, який запевняє, що США "не вагатиметься" і за необхідності використає "низку інструментів для реагування на шкідливі дії Росії".
"Останні пропозиції озброїти Україну є частиною семирічних дебатів у Вашингтоні та європейських столицях про те, як стримати Росію від просування за межі території, яку вона вже захопила в Криму та східній Україні під час свого вторгнення 2014 року", - нагадує видання.
Нададуть російські гелікоптери?
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Раніше телеканал CNN повідомив, що США розглядають можливість відправити в Україну військових радників та озброєння.
Пакет допомоги може включати ракети Javelin, а також міномети й системи протиповітряної оборони, такі як Stinger.
За даними телеканалу, міністерство оборони США також наполягає, що Україна має отримати деяку техніку, яку раніше планували передати Афганістану, наприклад, російські вертольоти Мі-17.
Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що робити з ними після виведення військ з Афганістану в серпні.
Служба моніторингу ВВС