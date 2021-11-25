Щоб стримати Росію. Сенатори США хочуть надати Україні більше зброї

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сенатори Джин Шахін та Роб Портман закликали збільшити допомогу Україні

Американські сенатори закликають збільшити поставки летальної зброї Україні, пише Politico.

Демократка Джин Шагін і республіканець Роб Портман закликають посилити військову підтримку в той час, як Захід "нервово споглядає за накопиченням російських військ та зброї" уздовж східного кордону України.

Сенатори хочуть, аби Пентагон збільшив військову допомогу до 325 млн доларів, зокрема, з 75 до 125 млн - на летальну зброю.

Видання зазначає, що Сенат "все гучніше закликає адміністрацію Байдена діяти швидше, щоб стримати Росію, зокрема, постачанням більшої кількості зброї Україні".

Портман, який є співголовою групи підтримки Україні в Сенаті США, закликав колег підтримати законопроєкт. Він також звернувся до президента Джо Байдена з проханням надіслати Києву більше допомоги на додачу до двох американських катерів, які Україна отримала нещодавно.

"Я закликаю адміністрацію надати більше допомоги у вигляді протиповітряних і протитанкових засобів, які будуть життєво необхідними для стримування поточної загрози від Росії, - сказав Портман. - Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб підтримати нашого союзника Україну в цей час".

Politico також цитує високопосадовця адміністрації Байдена, який запевняє, що США "не вагатиметься" і за необхідності використає "низку інструментів для реагування на шкідливі дії Росії".

"Останні пропозиції озброїти Україну є частиною семирічних дебатів у Вашингтоні та європейських столицях про те, як стримати Росію від просування за межі території, яку вона вже захопила в Криму та східній Україні під час свого вторгнення 2014 року", - нагадує видання.

Нададуть російські гелікоптери?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські вертольоти, які США закуповували для Афганістану, можуть вирушити в Україну

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Раніше телеканал CNN повідомив, що США розглядають можливість відправити в Україну військових радників та озброєння.

Пакет допомоги може включати ракети Javelin, а також міномети й системи протиповітряної оборони, такі як Stinger.

За даними телеканалу, міністерство оборони США також наполягає, що Україна має отримати деяку техніку, яку раніше планували передати Афганістану, наприклад, російські вертольоти Мі-17.

Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що робити з ними після виведення військ з Афганістану в серпні.

Служба моніторингу ВВС