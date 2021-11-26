Як США захищатимуть Україну від Росії? Версії західних ЗМІ

1 година тому

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Західна преса продовжує перейматися загрозою нового збройного конфлікту в Україні, розмірковуючи над можливою відповіддю США на потенційну ескалацію з боку Росії.

Одразу кілька англомовних газет наголошують, що Вашингтон не поспішає робити конкретних обіцянок щодо захисту України, і що будь-яка відповідь Джо Байдена нестиме ризики.

Тим часом видання Bloomberg пише з посиланням на експертів, що до січня вторгнення, скоріше за все, не буде - як через стан доріг, так і через недостатню кількість російських військ для атаки.

Раніше, 21 листопада, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну в підготовці до силового сценарію розв'язання конфлікту на Донбасі, і попередив, що це матиме "найсерйозніші наслідки".

Всі варіанти ризиковані

Білий дім поки що не робить конкретних обіцянок щодо кроків, які США готові зробити для захисту України у випадку ескалації, пише американська New York Times.

За словами газети, наразі адміністрація Джо Байдена кидає всі сили на дипломатію - зокрема, у Вашингтоні вже говорять про можливу особисту зустріч президента з Володимиром Путіним.

Але поки що незрозуміло, чим Байден буде готовий ризикнути заради України - навіть попри те, що він залишається "особисто залученим" у долю країни ще з часів роботи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Західні ЗМІ пишуть про можливу нову зустріч між Байденом та Путіним

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Серед можливих відповідей з боку США експерти називають збільшення військової допомоги Україні, а також нові санкції проти наближених до Путіна осіб.

Але, як наголошує експерт з питань Росії Андреа Кендалл-Тейлор, російський президент, скоріше за все, не вірить у єдність західних країн.

"Думаю, Путін розраховує на те, що Заходу не вистачить рішучості", - цитує її газета.

Видання наголошує з посиланням на експертів, що на допомогу американських військ українцям не варто розраховувати навіть у випадку найгіршого розвитку подій.

"Росіяни вже вторглися в Україну сім років тому, тож прекрасно знають, що ми не відправимо туди 82-гу повітряно-десантну дивізію", - каже Семюел Черап з аналітичного центру RAND Corporation.

На його думку, "простого виходу" з ситуації немає.

З цим погоджується британська Guardian, на думку якої всі варіанти, що стоять перед Байденом у питанні України, несуть певні ризики.

"Москва поставила Вашингтон у безвиграшну ситуацію: або здати суверенітет України, або ризикувати отримати повноцінну війну", - вважає газета.

Але за словами Ганни Шелест з аналітичного центру "Українська призма", США зовсім не обов'язково відправляти війська в Україну, адже підтримка може мати й інші форми.

"Наприклад, ділитися розвідданими та супутниковими фото нарощування військ і оприлюднювати їх - це вже підтримка. Не треба, щоб американський солдат стояв на лінії фронту. Можна робити дуже чіткі дипломатичні заяви на достатньо високому рівні", - зауважує Шелест.

Вторгнення не буде до січня?

Але ж коли чекати можливого вторгнення Росії? На думку експертів, опитаних виданням Bloomberg, це може статися не раніше січня - як через стан ґрунту, так і через недостатню кількість військ для потенційної атаки.

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За словами видання, це відкриває вікно можливостей для дипломатії, метою якої має бути недопущення війни.

"У цей час року ми маємо те, що називається розпутиця, тобто багнюка", - цитує сайт російського військового аналітика Павла Фельгенгауера.

Він каже, що для успішної атаки російським танкам доведеться їхати ґрунтовими дорогами, а в цю пору року це неможливо: "Коли вдарять морози, можна буде пересуватися у будь-якому напрямку".

До того ж кількість російських військ біля кордону поки що не досягає показників, необхідних для вторгнення, наголошує Bloomberg з посиланням на анонімного американського посадовця.

Втім, експерти кажуть, що вірогідність конфлікту вища, ніж у попередні місяці чи роки, і навіть якщо він не станеться цієї зими, небезпека залишатиметься і надалі, додає видання.

Як Заходу допомогти Україні?

Україна ж тим часом готується до можливих бойових дій, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав НАТО відправити кораблі до Чорного моря, а розвідувальні літаки до російських кордонів.

Цю заяву Шмигаль зробив у інтерв'ю виданню Politico.

"Забезпечення постійної присутності військових кораблів НАТО у Чорному морі стане дуже потужним сигналом", - цитує сайт голову уряду, який також закликав до збільшення кількості розвідувальних польотів літаками альянсу у Чорному та Балтійському морях.

Він заявив, що Україна погоджується з оцінками США щодо кількості російських військ - як на російсько-українському кордоні, так і на непідконтрольних територіях Донбасу, в Криму та Білорусі - яка може сягати 100 тисяч військовослужбовців.

Тим часом про відправку військових в Україну розмірковують у Канаді, пише газета Globe and Mail.

Йдеться про кілька сотень військовослужбовців, які могли б підтримати канадських військових, що вже перебувають на території України у рамках тренувальної місії.

Особисті джерела заявили газеті, що серед інших варіантів - відправка військового корабля у Чорне море або ж передислокація деяких винищувачів CF-18 з Румунії.

За словами видання, відповідь на тиск Росії на Україну стане першим значним міжнародним випробуванням для нового міністра оборони Аніти Ананд.

"Разом з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо вона має вирішити, чи допоможе підтримка від Канади зупинити Путіна або ж навпаки тільки підштовхне його до дій", - пише Globe and Mail.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC