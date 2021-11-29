Запаси тануть. У лютому в Європі може закінчитися газ

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Західна преса продовжує писати про безпекові ризики, які постали перед Європою та Україною.

The Independent попереджає, що в разі холодної зими Європі доведеться використовувати буферний газ, добування якого саме по собі є небезпечним.

Голова збройних сил Великої Британії сер Нік Картер в інтерв'ю The Telegraph назвав Росію найбільшою загрозою для своєї країни.

Водночас російський посол у Сполученому Королівстві Андрій Келін заявив в ефірі британського радіо, що "є серйозний ризик війни на нашому кордоні".

Чи будуть добувати буферний газ

У випадку холодної зими в Європі вже в лютому можуть вичерпатися запаси природного газу, пише The Independent.

Зараз у Європі на 15% менше запасів газу, ніж зазвичай у цю пору року.

Ризик зростає, якщо зима буде холодною в Азії, оскільки вона забере з ринку частину зрідженого природного газу.

У цьому випадку Європі доведеться покладатися на аварійні запаси газу, які зазвичай не використовуються, адже їхній видобуток пов'язаний з безпековими ризиками і може назавжди зіпсувати підземні газові сховища.

Частина цього так званого буферного газу має повсякчас залишатися в сховищах, для того, щоби підтримувати там тиск.

Уряд може дозволити компаніям, які зберігають газ, використати аварійні запаси, однак не всі на це погодяться. Одна з таких компаній, німецька Юніпер (Uniper), вже заявила, що не буде цього робити з міркувань безпеки. Інші компанії відмовилися відповідати на запит газети.

Загалом на ринку газу надто багато невідомих - серед них політичні рішення Росії - аби точно передбачити, що станеться цієї зими, цитує газета голову торговельний асоціації "Оператори підземних енергетичних сховищ" Ніка Вая.

Росія - найбільша загроза

Голова збройних сил Великої Британії сер Нік Картер, який незабаром піде з посади, вважає Росію найбільшою безпековою загрозою для Британії. Про це він розповів в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, за останні вісім років безпекові загрози кардинально змінилися.

Коли він вступив на посаду в квітні 2014 року, найбільшими пріоритетами були Афганістан і боротьба з ісламістськими угрупованнями ІДІЛ та Аль-Каїда.

"Однак у 2018 році була атака на сім'ю Скрипалів у Солсбері, і стало абсолютно очевидним, що Росія є найгострішою загрозою для нашої країни", - цитує Картера видання.

Автор фото, Getty Images

Росія часто вдається до нестандартних методів боротьби, каже генерал. Це, зокрема, кібератаки та сприяння міграційній кризі на кшталт тієї, що виникла на кордоні Білорусі та ЄС.

Картер висловлює побоювання, що "постійні провокативні дії Росії" можуть призвести до трагічної помилки та широкомасштабного конфлікту.

Водночас він не вважає, що вихід американців з Афганістану заохотить ворогів Заходу, адже, за його словами, росіяни протрималися там 10 років, а Захід - 20: "Не було би мудро росіянам зробити висновок, що Захід помер."

"Серйозний ризик війни"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Російський посол у Сполученому Королівстві Андрій Келін заявив в ефірі британського Radio Times, що "є серйозний ризик війни на нашому кордоні".

"Є ризик війни на нашому кордоні. Він досить серйозний. Є ймовірність, що буде спалах і може статися інцидент. НАТО посилює свою присутність вздовж кордону з Російською Федерацією. Відбувається багато маневрів у Балтійському морі. Стратегічна авіація з ядерними боєголовками літає за 20 км від кордонів", - розказав посол.

Він також попередив, що подальше посилення присутності НАТО в Україні буде сприйматися як "загроза вторгнення в Росію".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС