Через Омікрон Україна запроваджує ізоляцію після повернення з Африки. Перелік країн

1 година тому

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Українці, що були у країнах, де виявили коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти самоізоляцію після повернення. Про це йшлося на нараді в президента Зеленського.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що розробляє заходи для запобігання зараженню цим штамом.

Для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14-ти, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

ВВС News Україна з'ясовує точну дату початку дії цих обмежень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців утриматися від поїздок до країн, де виявили новий штам, і уточнив, що перелік надалі може бути розширений.

Українці, які наразі перебувають на території тих держав, мають дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів.

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В Україні поки що не виявили жодного хворого зі штамом "Омікрон", додали в МОЗ.

Омікрон у світі

За останні три дні низка країн запровадили обмеження щодо ПАР та інших країн Африки, де виявили штам омікрон.

США, Євросоюз та Канада заборонили в'їзд іноземцям з країн Південної Африки

Австралія у суботу не лише заборонила в'їзд іноземців із Південної Африки, а й взагалі на два тижні скасувала авіарейси із країн регіону

Японія з суботи запровадила десятиденний карантин з чотирма тестами для людей, які прибувають з Південної Африки

Індія запровадила посилену перевірку тих, хто прибуває з ПАР, Ботсвани, а також з Гонконгу

Водночас Південно-Африканська Республіка, де вперше виявили штам, протестує проти запроваджених обмежень на в'їзд її громадян.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що "Омікрон" становить "дуже високий" ризик у всьому світі і може призвести до тяжких наслідків у деяких регіонах.

Що відомо?

Вперше про появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" (B.1.1.529) повідомили в одній з країн Південної Африки 24 листопада.

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За словами вчених, він дуже відрізняється від усіх попередніх, адже зазнав близько 50 мутацій.

Близько 30 з 50 мутацій торкнулися так званого спайк-протеїну - шипів на оболонці вірусу. За допомогою цих шипів вірус проникає в клітини людини.

Це найтривожніша особливість нового штаму, кажуть вчені, оскільки більшість вакцин працює якраз на нейтралізацію цих шипів.

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Це означає, що всі створені натепер вакцини можуть виявитися неефективними проти B.1.1.529.

Зокрема, деякі мутації призводять до того, що антитіла в організмі людини не можуть легко розпізнавати вірус.

Поки що неясно, яким буде вплив нового варіанту коронавірусу в країнах з високим відсотком вакцинації.

Незрозуміло також, наскільки він небезпечніший за штам Дельта в тому, що стосується перебігу хвороби.

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму "Омікрон" тяжчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби.