За війну проти України Путіна змусять заплатити - Washington Post

23 хвилин(и) тому

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Чому ЦРУ надзвичайно стурбоване теперішнім посиленням російської військової присутності на кордонах України? До чого можуть призвести геополітичні "ігри" Путіна і що може утримати його від розв'язання повномасштабної війни?

Відповіді на ці питання дає стаття в поважній американській газеті Washington Post.

"Тривожні дзвони"

ЦРУ почало бити на сполох ще у жовтні, коли дізналося, що Росія перекидає війська до українського кордону і, на відміну від таких заходів раніше, робила це, намагаючись приховати пересування зброї, пише видання.

Агентство було стурбоване тим, що потенційною зоною конфлікту видавалася не лише східна частина України, контрольована сепаратистами, яких підтримує Росія, а й набагато більша частина країни.

"Тривожні дзвони пролунали в агентстві, а потім і в усьому уряді США", - розповідає Washington Post.

Напруга наростала протягом листопада, веде далі газета. Директор ЦРУ Вільям Бернс вилетів до Москви на початку місяця, щоб попередити росіян, що вторгнення в Україну зруйнує російську економіку і позбавить будь-якої надії на зближення із Заходом.

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Але Путін, здавалося, його не почув. "Російське нарощування продовжувалося у супроводі зухвалої риторики", - зазначає видання.

Washington Post перелічує численні контакти на різних рівнях, до яких вдавалися США, аби запобігти можливому розв'язанню нової гарячої фази у війні Росії проти України.

"Але Росія не відступає і тримає майже 100 000 військовослужбовців поблизу кордону". На цьому тлі Кремль "вихваляється своїм "непорушним" військовим союзом з Пекіном", а Путін говорить про вічні зв'язки Москви і Києва, що сприймається як "обґрунтування війни".

"Ігри" Путіна з Заходом

Газета вважає, що Путін веде чергову "розумову гру із Заходом".

"Він обирає конфронтацію по всіх напрямках, посилаючи війська на фронт, а потім звинувачує Америку в тому, що вона його спровокувала. Його агенти у Києві поширюють чутки про підготовку перевороту. Він вимагає від президента України Володимира Зеленського робити поступки, а потім, коли Зеленський залучає лідерів Ізраїлю та Франції до пояснення його позиції, відмовляється від спілкування із ним як зі слабким лідером", - пояснює Washington Post.

Навіщо все це Путіну?

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"Очільник Росії хоче, щоб Америка сприймала його серйозно. Втім, окрім цього, він хоче розплати за приниження Росії після краху комунізму", - вважає газета.

Видання наводить думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, який вважає, що "Путін насправді погано ставиться до Сполучених Штатів" і "хоче довести це Америці у будь-який спосіб".

Тейлор також пригадує, що застерігав Зеленського після обрання президентом України в 2019, що його спроби домовитися з Путіним навряд чи будуть успішними.

Інший колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що "його гра — блеф", тобто спосіб тиску, а не намагання розв'язати війну.

Громадська думка важить?

Washington Post вважає, що "найбільшою проблемою Путіна може бути громадська думка - як в Україні, так і в Росії, оскільки Путін говорить про духовну єдність Києва і Москви, і люди в обох країнах не хочуть конфлікту".

Серпневе опитування, проведене національним демократичним інститутом, показало, що 76% українців хочуть "повноцінної демократії".

"Цю мету підтримали 71% опитаних на сході. Настрої в Харкові, що поблизу російського кордону, зрівнялися з настроями у столиці Києві. На прохання назвати загрозу для країни, 82% українців назвали "російську військову агресію", - пише газета.

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Водночас, за даними "Левада-центру", що в Москві, Путін досі доволі популярний у Росії: у жовтні його рейтинг підтримки склав 67%. Але травневе опитування групи показало, що відсоток людей, які хотіли б війни в Україні, зрівнявся із кількістю тих, хто бажав втручання Росії у справи України.

"Лише 16% росіян вважали, що війна в Україні підвищить авторитет Путіна, а 31% заявили, що це принесе невдоволення", - аргументує газета.

Росія дорого заплатить за війну

Як зупинити Путіна? На переконання газети, "один із способів — говорити з ним, як це планує зробити Байден", і дати йому можливість "гідного відступу".

"Але якщо це не вдасться, і Путін вдереться в Україну, цього тижня Сполучені Штати та їхні союзники обговорюють кроки, які змусять його заплатити якомога більшу ціну", - наголошує Washington Post.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.