"Це потенційна гаряча точка на мапі Європи". Західні ЗМІ - про наміри Росії щодо України

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тренування російської армії

Західна преса продовжує обмірковувати можливість військового вторгнення Росії на територію України і пише зокрема про наслідки, які така ескалація може мати для Європи в цілому.

Англомовні видання попереджають, що новий конфлікт може дестабілізувати цілий континент, втягнути у конфронтацію сусідів України, а також спричинити безпрецедентну міграційну кризу.

Самі ж українці, на думку однієї з оглядачок, відчайдушно битимуться за свою країну у разі повномасштабної війни.

"Гаряча точка на мапі Європи"

Росія використовує кризу на кордоні з Україною як попередження для НАТО і як спосіб відвернути увагу від проблем всередині країни, пише британська The Times у редакційній статті.

За словами газети, події в Росії розвиваються не так, як хотілося б Володимиру Путіну.

"Економіка у стагнації, ціни ростуть, а COVID-19 боляче вдарив по здебільшого невакцинованому населенню. Відкритої опозиції немає, але молоді росіяни незадоволені й намагаються емігрувати. Корупція всюди, а Кремль скрізь бачить ворогів", - пояснює видання.

На думку редакції, за цих умов Москва вдається до тактики, яку нерідко використовують авторитарні режими - спровокувати кризу за кордоном, щоб підвищити популярність всередині країни, що для Путіна добре спрацювало з анексією Криму в 2014 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки ескалації можуть бути серйозними не тільки для України, а й для Європи

Підтримати Україну в такій ситуації Захід може хіба що навчанням і поставками зброї, бо вступ країни до НАТО залишається дуже маловірогідним, зазначає The Times.

Але в будь-якому разі Захід має працювати над тим, щоб змусити Росію зменшити напругу, "відродити" Мінські домовленості та знайти рішення, яке б дозволило Кремлю "зберегти обличчя".

"Це не якийсь віддалений конфлікт. Це потенційна гаряча точка на мапі Європи, і якщо всі сторони не зрозуміють небезпеку та не почнуть діяти, це може призвести до катастрофічної військової ескалації", - попереджає газета.

Чим може відповісти Захід?

Американська Washington Post погоджується з тим, що наслідки ескалації можуть бути серйозними не тільки для України.

"Окрім неминучого кровопролиття, напад Росії може дестабілізувати всю Європу і потенційно втягнути в конфлікт сусідів України. Якщо Росії вдасться захопити Україну, яку вона вважає своєю територією, це може заохотити Китай зробити щось подібне щодо Тайваню", - прогнозує газета у редакційній статті.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Блінкен та Лавров напередодні говорили про Україну

Чим Захід може відповісти? Попередні санкції, за словами видання, не стали для Москви катастрофою. Можливим засобом тиску може бути відключення Росії від фінансової системи SWIFT, що може болюче вдарити по російській економіці.

Втім, попереджає газета, раціональні міркування не завжди працюють з Путіним, який керується амбіціями відновити славу Росії.

"Можливо, ще є час переконати Путіна, що найкращий варіант для нього - це дипломатичне рішення, що запропонував Ентоні Блінкен під час зустрічі зі своїм російським колегою у четвер. Але щоб американська дипломатія досягла успіху, за нею має стояти політична, економічна та військова сила", - резюмує Washington Post.

Росія хоче автономії для Донбасу?

Британська Guardian пише з посиланням на експертів, що скупчення російських військ поблизу українського кордону виглядає більш загрозливим, аніж навесні.

За словами Ніла Мелвіна з аналітичного центру Rusi, модифікації деяких видів російської зброї свідчать, що Кремль занепокоєним озброєнням, яке використовує Київ - зокрема протитанковими комплексами Javelin та турецькими дронами Bayraktar.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська армія продемонструвала Javelin на параді 24 серпня

Але на думку видання, повноцінне вторгнення Росії уявити доволі важко і, як каже Мелвін, скоріше за все Москва вимагатиме від України перезапуску Мінських угод.

"Росія хоче нейтралізувати Україну та перетворити її на буферну зону. Для неї буде оптимальним варіантом домогтися визнання Донбасу як автономного регіону, чиє керівництво обиратимуть під контролем Росії і яке матиме право вето щодо зовнішньої політики Києва", - вважає експерт.

Втім, "продати" таку ідею Україні буде важко, констатує Guardian.

Війна не буде легкою для Росії

У статті для Foreign Policy журналістка та письменниця Наталя Антонова не погоджується з "мареннями" росіян про те, що потенційна війна з Україною буде швидкою і легкою, адже українці начебто будуть раді приходу російських військ.

"Протягом багатьох років російська державна пропаганда розповідає про те, яким кошмаром стало життя українців", - пише авторка, згадуючи також про стереотипи про українців як "молодших братів", а саму Україну як "штучну державу".

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"Нас зустрінуть як визволителів" - це небезпечний, але привабливий міф. Кожному суспільству хочеться добре про себе думати. Але насправді, звісно, українці не хочуть, щоб ними керувала Росія, і російські марення про те, що це одна країна, у Києві не приймають", - додає Антонова.

На її думку, українці "відчайдушно боротимуться", а Європа отримає міграційну кризу безпрецедентних масштабів.

"Ще не пізно відвернути трагедію, яка здається майже неминучою. Але для цього Вашингтон мусить потужно і чітко сигналізувати Москві про катастрофічні наслідки вторгнення, а не висловлювати невизначене "занепокоєння" у той час, коли незалежна європейська країна опинилася під загрозою", - резюмує Антонова.

Підготувала Служба моніторингу BBC