З оркестром і смолоскипами. Меркель провели з посади канцлера Німеччини

1 година тому

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Ангела Меркель офіційно покине пост канцлера Німеччини наступного тижня, але офіційна прощальна церемонія під музику військового оркестру та зі смолоскипами уже відбулася.

У Німеччині провідних політиків традиційно проводжають з посади старовинною військовою церемонією вечірнього відбою Grosser Zapfenstreich. Тепер вона перетворилася на пишний парад з оркестром.

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Захід провели в обмеженому форматі через коронавірусні обмеження. На церемонії зібралися близько 200 людей.

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Музику Ангела Меркель обирала сама і зупинилася на пісні знаменитої німецької панк-рокерки Ніни Гаген Du hast den Farbfilm vergessen ("Ти забув кольорову плівку").

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Дві інші композиції цілком традиційні: це псалом XVIII століття і романтична пісня 1968 Für mich, soll's rote Rosen regnen ("Для мене повинен йти дощ з червоних троянд").

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Але оркестр справлявся і не з такими завданнями. У 2011 році міністр оборони Карл-Теодор цу Гуттенберг замовив Smoke On The Water групи "Deep Purple". Також оркестру доводилося виконувати My Way Френка Сінатри та попхіт 80-х Life Is Life австрійської групи Opus.

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Ангела Меркель пояснила вибір композиції тим, що вона нагадує їй про юність. Пісня "Ти забув кольорову плівку" була написана у 1974 році. Меркель тоді було 20 років, Гаген - 19.

У Ангели Меркель та Ніни Гаген зовсім небагато спільного, але воно є: вони майже ровесниці та обидві народилися у НДР. Але Гаген у 21 рік, у 1976 році, переїхала до Західної Німеччини.

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У своїй прощальній промові Меркель ще раз подякувала всім, хто бореться з пандемією коронавірусу.

Очікується, що новий уряд Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом німецький парламент затвердить наступного тижня.

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Ангела Меркель - перша жінка на чолі уряду Німеччини. За майже 16 років на чолі уряду своєї країни провела Німеччину і Євросоюз через ухвалення Лісабонського договору - конституції ЄС, грецьку кризу, міграційну кризу, брекзит, президентство Трампа і, нарешті, пандемію.

Провідні світові видання називали Меркель найвпливовішою жінкою у світі.

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