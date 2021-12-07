На кону незалежність України - американські ЗМІ про розмову Байдена і Путіна

52 хвилин(и) тому

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США попереджають Росію про потужні санкції у випадку нового нападу на Україну. Водночас є сумніви в дієвості дипломатичних засобів.

Ось що американські ЗМІ пишуть про очікування від переговорів президентів США та Росії 7 грудня.

США і ЄС обговорили санкції

Як повідомляє Politico, США обговорили з країнами Європи пакет фінансових санкцій на випадок військового вторгнення Росії в Україну, які матимуть "значну" шкоду для російської економіки.

The New York Times пише, що може йтися про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT та обмеження для російських банків.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про "високоефективні економічні заходи", яких уникали раніше.

Про обговорення можливих спільних дій журналістам розповів посадовець адміністрації Байдена. Він заявив, що США хотіли б уникнути прямої військової участі в конфлікті.

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Як пише видання, в заяві, яку Білий дім оприлюднив після розмови Байдена з союзниками, не йшлося про санкції. Натомість, як повідомив Вашингтон, лідери США, Німеччини, Франції, Італії та Британії погодилися, що дипломатія "є єдиним шляхом до вирішення конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей".

Також у понеділок відбулася розмова між президентом Зеленським та держсекретарем Блінкеном. За словами Блінкена, Байден планує провести ще одну розмову з Зеленським після переговорів із Путіним.

Чи спрацює дипломатія?

Високопосадовець США сказав журналістам у понеділок, що, за оцінкою Вашингтона, Путін ще не вирішив, чи йти на повномасштабне вторгнення.

Водночас The New York Times повідомляє, що деякі посадовці адміністрації Байдена сумніваються в можливості дипломатичного процесу, який переконає Путіна не вдаватися до дестабілізації України.

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Росія не лише оточила Україну військами з трьох боків, а й посилила "звичну кампанію дезінформації, кібератак і військового залякування, щоб повалити керівництво країни", пише видання.

Попри заяви Росії про позитивний діалог зі США щодо контролю над озброєннями та кібербезпеки, головною темою під час конференції буде Україна. І це розмова з імовірно найбільшими ставками за час президентства Байдена - вона "може визначити курс на здатність України залишатися повністю незалежною", зазначає The New York Times.

Як пише видання, Білий дім відпрацьовує різні сценарії - за одного з них Путін не лише вимагатиме, щоб Україну ніколи не взяли до НАТО, а й зажадає повернення України до сфери впливу Росії.

У понеділок ескалацію обговорювали в Пентагоні. Чиновники Міноборони США повідомили, що працюють над наданням Україні додаткових захисних озброєнь, включно з комплексами Javelin. Однак спершу їх "можуть розмістити за межами країни, щоб не дати Путіну привід для військових дій".

Поки що США закликають європейських партнерів зробити спільне чітке попередження Путіну, переконавши його в масштабності санкцій, які чекають на Росію, "багато європейських посадовців явно побоюються, що Путін може відповісти на тиск, зменшивши постачання газу до Європи", констатують автори The New York Times.

Прохання про військову допомогу

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"Вашингтон обмірковує прохання Києва про більшу військову підтримку", - зазначає Foreign Policy.

Видання пише, що міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном у Вашингтоні в листопаді попросив про "незвично значну" військову допомогу. Стало відомо, що прохання включало підтримку повітряної й морської оборони та радіоелектронної боротьби.

Київ просить також про частину американської військової техніки, яку раніше планувати надати Афганістану - зокрема, радянські вертольоти Мі-17, які перебувають на технічному обслуговуванні в Україні, та боєприпаси, повідомив на умовах анонімності український військовий посадовець.

Після розмови міністрів до України прибули військові чиновники США, щоб оцінити потреби протиповітряної оборони України.

Пентагон та інші відомства США не надали виданню деталі про плани США щодо військової допомоги.

За підсумком розмов із двома десятками американських, українських і європейських посадовців та експертів, Foreign Policy пише, що деякі чиновники США бояться, "що Вашингтон та його союзники роблять ті самі прорахунки, що й у 2014-му".

Видання пише про політичні "баталії" у Вашингтоні щодо відповіді США на проблеми Північного потоку-2 та російського нарощення військ.

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Впливові республіканці з військових комітетів Конгресу надіслали Байдену приватного листа, висловивши стурбованість. Вони зазначили, що не мають упевненості, що США зробили достатньо, та стурбовані, чи не підуть США на поступки замість підтримки союзників і партнерів.

Республіканці на Капітолійському пагорбі закликають "швидко" надати високотехнологічну оборонну зброю - протитанкові системи, контрбатарейні, контрартилерійські та контрмінометні радари, а також боєприпаси для стрілецької зброї, гранатометів, Javelin і мінометів.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.