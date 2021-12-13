Росія планує дестабілізацію не лише України, а й Грузії - Foreign Policy

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові на навчаннях в Абхазії, 2020 рік. В Абхазії, яку Грузія не контролює з 1990-х років, розміщена 7-а база російської армії

Росія планує дестабілізацію не лише України, а й у Грузії, йдеться в матеріалі на сайті Foreign Policy.

"Кремль створив кризу в Україні і використав необдумані рішення Лукашенка на свою користь; у Грузії ж постійна внутрішня політична нестабільність і поляризація країни дають Путіну свободу рук для посилення впливу Росії", - пише в колонці експертка Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Натія Сескурія.

На її думку, Південний Кавказ досі на порядку денному Кремля. Грузія є "єдиним надійним союзником Заходу" в цьому регіоні, і Росія хоче стримати західні важелі впливу.

Після другої карабаської війни 2020 року Москва значно посилила свою військову присутність у регіоні - російські війська тепер є у всіх трьох державах Південного Кавказу. Також Росія просуває ідею формування платформи співпраці 3+3, до якої б увійшли Грузія, Вірменія та Азербайджан разом із Туреччиною, Росією та Іраном.

"Під приводом посилення економічної співпраці Росія прагне утвердитися як домінантна держава і, отже, ізолювати Грузію від Заходу", - пише Сескурія.

Потенційно формат дозволить Москві легітимізувати так звану незалежність окупованих територій Грузії через їхню участь у ньому.

Водночас політична нестабільність у Грузії створює сприятливий ґрунт для подальшої поляризації суспільства. Напруженість у Грузії тільки загострилася через повернення в країну колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Грузія є "єдиним надійним союзником" Заходу на Кавказі

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Сескурія зазначає, що Росія "продемонструвала ворожість", влаштувавши надзвичайну мобілізацію сил уздовж кордону України й використовуючи потоки мігрантів через Білорусь як зброю.

"Режим Путіна сповнений рішучості використовувати наявні слабкості, одночасно підживлюючи та створюючи кризи на кількох фронтах", - пише експертка. Вона додає, що Кремль, попри тези про занепад "Росії", доводить, що може створювати тривалі проблеми на кордонах Європейського Союзу.

Європейські країни досі поділені на два табори: тих, хто вимагає жорсткої відповіді на погрози Росії, як країни Балтії, та тих, "хто досі виступає за політику умиротворення, як от Німеччина".

"У цьому випадку час є найкращим союзником Путіна", - зазначає Сескурія. Поки в НАТО не можуть знайти згоду щодо якихось безпекових гарантій для України, наприклад, плану дій щодо членства, Москва має час для мобілізацій сил і нових провокацій.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після повернення Міхеіла Саакашвілі до Грузії протистояння його прихильників та противників загострилося

У питанні стримування Росії слова без дій не означають багато. Водночас у США та їхніх європейських союзників є реальні важелі: можливі санкції щодо газопроводу "Північний потік-2" чи навіть відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

Однак, на думку експертки, Захід не вивчив уроки війни в Грузії у 2008 році, яка заохотила Росію до подальшої агресії щодо України.

І поки Захід не змушує Кремль платити за агресію високу ціну та не встановлює червоні лінії, їх визначає лідер Росії - Путін зробив це у своїй промові наприкінці листопада.

Те, що Захід не вивчив уроки Грузії та України, призвело до того, що нині під прямою загрозою вже кордони ЄС.

"Тепер Захід має обрати між стримуванням Росії й визнанням поразки - і довгостроковими наслідками для демократії у Східній Європі та за її межами, які з'являться слідом", - підсумовує Сескурія.

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.