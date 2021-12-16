Російських військ на кордоні замало для вторгнення - Данілов

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Криму російська армія з'явилася спочатку без знаків розпізнавання і лише окремі підрозділи

Росія не робить жодних кроків для відведення військ, які вона накопичила на кордоні з Україною, але немає і ознак того, що російське вторгнення ось-ось розпочнеться, заявив у інтерв'ю агенції Reuters секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, для вторгнення в Україну Росії потрібно більше як 92 тис. військовослужбовців, наразі скупчених вздовж кордону.

Відколи 7 грудня президент США Джо Байден застеріг Володимира Путіна проти агресії "сталося деяке (збільшення чисельності військ), але не настільки критичне, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення) відбудеться зараз", розповів секретар РНБО.

Він стверджує, що Росії потрібно було б щонайменше 500-600 тисяч військ поблизу кордону, "аби втримати ситуацію під контролем у разі наступу". Хоча така концентрація може бути досягнута протягом 24 годин, додає Данілов.

Київ сподівається, що у цьому випадку Захід допоможе йому постачанням зброї.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наразі на українському кордоні 92 тисячі російських вояків. Для бліцкрігу потрібно 500-600 тисяч, каже секретар РНБО

Щодо намірів України, то Київ не планує загострювати ситуацію, намагаючись повернути контроль над східною Україною.

Що ж до прагнення України стати членом НАТО, гарантій відмови від чого вимагає від Заходу Росія, то Київ має бути учасником будь-яких переговорів з цього приводу, наполягає Данілов.

"Ми не будемо виконувати нічиїх наказів, ми не потерпимо жодного царя, ми інші люди, - каже секретар РНБО. - Чи можливий компроміс? Так, можливий, але не коштом нашої незалежності".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС