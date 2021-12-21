Росія нарощує війська на кордоні й після розмови Путіна з Байденом - Voice of America

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Росія не припиняє нарощувати війська поблизу України й після двогодинної розмови президентів РФ і США, пише з посиланням на західні джерела Voice of America.

Тоді Джо Байден попередив, що Росія заплатить "жахливу ціну" в разі вторгнення в Україну.

Через два дні після їхньої відеоконференції на початку грудня до табору на схід від Курська, звідки до України 100 кілометрів, з Санкт-Петербурга перекинули мотопіхотні підрозділи, повідомила розвідувальна компанія Janes.

Через добу після розмови в соцмережах опублікували відео, на якому ракетні комплекси "Бук" та бронетехніка прибувають на залізничний вокзал у Воронежі.

Росія сконцентрувала сили поблизу Єльні, Воронежа та Персіанівки - вони на відстані 100-300 кілометрів від України.

Також із Криму на свої бази на Кавказі досі не повернулися підрозділи 49-ї та 58-ї армій.

Як пише журналіст VOA Джеймі Детмер, американські та європейські посадовці зі сфер розвідки та безпеки кажуть, що не вірять, що вторгнення неминуче. Досі немає ключового матеріально-технічного забезпечення, зокрема достатніх запасів палива та боєприпасів.

За їхніми даними, поблизу українських кордонів розгорнули 70-100 тисяч військових. Водночас чиновники вважають, що для можливого вторгнення Росія потребуватиме близько 175 тисяч.

"Ми повинні використати всі можливості зупинити ескалацію", - заявила в неділю нова міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Зокрема, йдеться про попередження про жорсткі санкції.

Водночас президент України Володимир Зеленський повторив свій заклик до країн Заходу запровадити превентивні санкції.

Автор фото, Getty Images

VOA зазначає, що на Заході досі немає єдності щодо можливих намірів Путіна.

Минулого тижня італійський прем'єр Маріо Драгі зазначив, що відеорозмова Путіна з Байденом демонструє, що Кремль використовує дипломатію й не готується "до дій". На думку італійських посадовців, нові російські проєкти оборонних угод також свідчать, що Росія бажає подальших переговорів.

"Деякі оглядачі скептичні щодо того, що Путін планує відмовитися від своїх максималістських вимог, і підозрюють, що він продовжить те, що вони вважають "дипломатією примусу", використовуючи загрозу війни, щоб тримати Захід і Україну в напрузі," - йдеться в матеріалі.

Автор цитує екс-посла США в Росії Майкла Макфола, який вважає, що Путін "заново винайшов так звану загрозу" з боку НАТО, щоб виправдати ці дипломатичні методи та ймовірне посилене вторгнення в Україну.

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Детмер також цитує російського експерта з зовнішньої політики й радника Кремля Федора Лук'янова. Той зазначає, що Кремль досяг "точки, коли давню суперечку щодо розширення НАТО потрібно якимось чином вирішити", і готовий підвищувати геополітичні ставки.

Путін налаштований щонайменше на "радикальний перегляд", за якого Захід прийме його червоні лінії, зокрема "фінляндизацію", тобто нейтралітет, України, пише Лук'янов у журналі "Росія в глобальній політиці".

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC