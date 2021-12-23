Як концентрація Зеленського на Порошенку може зіграти на руку Росії - Washington Post

15 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Попри скупчення російських військ на кордоні України президент Володимир Зеленський "зосереджується на внутрішніх ворогах", стверджує американське видання Washington Post.

"Володимир Зеленський вибрав момент, коли на східному кордоні України зосереджено близько 100 000 російських військ, для боротьби всередині країни, що несе ризик її поділу на тлі попереджень західних чиновників про можливий повномасштабний військовий напад з боку Москви", - пише газета.

Пояснюється, що увага Зеленського зосереджена на медіамагнаті Рінаті Ахметові, чиї статки Forbes оцінює в 7 мільярдів доларів, та попередньому голові держави Петрові Порошенку.

"Аналітики кажуть, що Зеленський, популярність якого в Україні провалилася після переконливої перемоги на президентських виборах два роки тому, можливо, веде популістську гру. Але він ризикує зобразити Україну дезорганізованою в очах міжнародної спільноти, яка розглядає можливість надати їй допомогу для протидії останній ескалації відносин із Росією", - зауважує Washington Post.

За словами видання, західні чиновники приватно висловлюють здивування тим, що "українська громадськість значною мірою відмахнулася від загрози вторгнення з боку Росії", й це контрастує з занепокоєнням, яке висловлюють Сполучені Штати та Європа.

Газета нагадує, що кампанія Зеленського побудована на планах позбутися двох, на його думку, основних загроз для країни: війни з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України та політичного й економічного панування олігархів.

Автор фото, AFP

"Утім рішення розв'язати обидві проблеми одночасно може призвести до того, що жодна з цих обіцянок не буде виконана", - зауважує видання.

Аналітик київського інституту світової політики Євген Магда також вважає це небезпечним кроком. "Враховуючи реальну загрозу російського вторгнення, пошук ворогів всередині країни - не найкращий вихід. Росія може лише вітати будь-яку дестабілізацію", - каже він.

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Деолігархізація є центральним елементом антикорупційної програми Зеленського та, як свідчать опитування, має підтримку в українському суспільстві, зауважує Washington Post.

До того ж ця кампанія має підтримку американського уряду, а боротьба з корупцією є однією з умов отримання допомоги від МВФ і просування України на шляху до НАТО.

"Що менш зрозуміло - чи довіряють українці Зеленському в здійсненні цього та чи підтримують вони його тепер, коли над Україною нависла військова загроза з боку Росії", - таким є запитальний підсумок статті.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.