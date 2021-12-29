Як арешт генерала може посварити Україну та Грузію і до чого тут Росія

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники генерала Каландадзе вважають його арешт операцією російських спецслужб

Минулого тижня у Берліні арештували Георгія Каландадзе, колишнього бригадного генерала збройних сил Грузії та чинного радника командира Національної гвардії України.

В українському МЗС підтвердили ВВС News Україна, що генерала затримали 19 грудня в аеропорту Берлін-Бранденбург. Дипломати намагаються надати йому всю необхідну допомогу.

Прихильники грузинської опозиції та міжнародні оглядачі вважають його арешт операцією російських спецслужб, пише британська The Times.

Під час грузинсько-російського збройного конфлікту 2008 року Каландадзе був командиром піхотної бригади. Згодом президент Грузії Міхеіл Саакашвілі поставив його на чолі комітету начальників штабів, що є найвищою військовою посадою країни.

Переслідування і арешт

Переслідування Каландадзе почалося після того, як у 2012 році Саакашвілі програв вибори, і до влади у Грузії прийшов новий президент.

Каландадзе переїхав до України у 2014 році разом з іншими колишніми грузинськими військовослужбовцями.

"Понад сотня загартованих у боях солдатів допомагали непідготовленій українській армії у перші роки конфлікту на Донбасі", - пише The Times.

У 2015 році проти Кандаладзе у Грузії висунули нові звинувачення. Він начебто застосовував тортури проти особи, яку підозрювали у тероризмі. Грузинський суд надав захист свідкові, на показах якого ґрунтувалося звинувачення, тоді як сам потерпілий начебто зник.

Арешт колишнього генерала у Берліні і став наслідком цих звинувачень. Хоча до самого арешту є чимало питань, вважає The Times.

Його заарештували у берлінському аеропорту, коли він збирався повернутися до України, громадянство якої йому надав президент Володимир Зеленський у 2019 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мітинг у Тбілісі на підтримку колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язниці

Міхеіл Саакашвілі, який зараз перебуває у грузинській в'язниці, назвав Каландадзе героєм, який хоробро воював з росіянами під час війни 2008 року, а його затримання у Берліні суттєво допоможе Росії.

"На превеликий жаль, влада Грузії створює проблеми для головних ворогів Росії у світі", - цитує Саакашвілі видання.

"Юридична спецоперація" Росії

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Експерт Центру європейських цінностей та політики безпеки Наталі Вогелоф вважає арешт генерала російською "юридичною спецоперацією", мета якої ослабити Україну напередодні можливого конфлікту.

"Каландадзе вдарив на сполох і заговорив про проникнення Росії у грузинські спецслужби. Його розшукували і в Грузії, і в Росії. Якось так раптово Грузія видала запит до поліції Німеччини на його затримання. Такі запити є спробою політичних розправ і їх зазвичай ігнорують", - цитує Вогелоф The Times.

Колишній грузинський парламентар Георгій Канделакі також не приховує свого здивування від готовності німецької влади брати участь у політичних переслідуваннях.

"Після приходу до влади партії Грузинська Мрія, спецслужби країни почали рух назустріч Росії. Дуже часто Грузія тепер виглядає як країна-сателіт Росії", - вважає Канделакі.

Якщо Каландадзе екстрадують до Грузії, йому загрожує 17 років в'язниці, підсумовує The Times.

Що робить Україна

В українському МЗС ВВС News Україна повідомили, що справою Георгія Каландадзе займається посольство України в Німеччині.

За інформацією дипломатів, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду екстрадиційного запиту Грузії.

Речник МЗС Олег Ніколенко додав, що українські дипломати забезпечують необхідний консульський супровід у справі, підтримують тісний контакт із його адвокатом та слідкують, щоби права Каландадзе не порушували.

Командування Національної гвардії, радником якого є Каландадзе, цю ситуацію ніяк не коментувало. Але українські ЗМІ вже порівнюють цю справу із затриманням в Італії нацгвардійця Віталія Марківа, а також звертають увагу, що готовність України захищати своїх громадян від переслідувань дасть хороший сигнал всім іноземцям, які воюють зі зброєю на Донбасі.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу BBC.